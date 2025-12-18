El Banco Central de Cuba estrena su nueva tasa oficial en los 410 pesos por dólar

La Habana, 18 dic (EFE).- El Banco Central de Cuba (BCC) fijó este jueves en su estreno la nueva tasa de cambio -la tercera oficial vigente- en los 410 pesos por dólar estadounidense, mucho más cerca del mercado informal que de los otros dos tipos que fija el Estado.

Esta nueva tasa -tan solo para «exportadores y otros oferentes de divisas», como anunció la víspera por sorpresa la ministra-presidenta del BCC, Juan Lilia Delgado- va a ser «flotante», modificada de forma diaria y tendrá un «precio competitivo» basado en oferta y demanda.

La nueva tasa para exportadores va a convivir durante un período de transición (mientras se camina hacia la unificación monetaria, según el Gobierno, que no ha establecido plazos públicamente) con los tipos oficiales para personas jurídicas (1 dólar por 24 pesos) y personas físicas (1 dólar por 120 pesos).

La diferencia entre las dos tasas oficiales (vigentes desde 2022) y la del mercado informal, en torno a los 450 pesos por dólar en la actualidad, es una de las mayores distorsiones de la economía cubana. Su solución es clave para el país, sumido en una grave crisis desde hace más de cinco años.

Delgado reconoció que «la decisión de reconocer un tercer segmento se sustenta en la existencia objetiva de diferencias entre las tasas de cambio oficiales y el valor real que refleja la escasez de divisas».

La ministra-presidenta del BCC argumentó que el proceso se debe hacer en fases ya que «una unificación inmediata de la tasa de cambio, sin una etapa de transición, podría provocar una devaluación brusca (del peso), con efectos inflacionarios mayores a los actuales y profundización de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional frente a las divisas».

El objetivo es «cerrar gradualmente las brechas monetarias que afectan a la economía y a las familias», precisó Delgado, que habló de «un proceso gradual, responsable y transparente, en correspondencia con las condiciones específicas de Cuba».

«La transformación del mercado cambiario se integra a un conjunto de medidas financieras, comerciales, tributarias y de otra índole, que comprenden varios frentes simultáneos con el objetivo de mejorar la eficiencia de la economía de manera general», añadió.

El anuncio del Gobierno tuvo lugar el mismo día en el que el medio independiente El Toque -conocido por publicar diariamente la tasa de referencia del mercado informal- denunció el bloqueo de su página web en la isla tras sufrir un ciberataque coordinado.

El Gobierno cubano y los medios oficiales llevaban semanas cargando contra este medio, con sede en Miami, acusándolo de estar financiado por Estados Unidos, ser contrarrevolucionario y tratar de desestabilizar al país.

La mayoría de las transacciones informales en Cuba toman como referencia la tasa de El Toque. EFE

jpm/psh