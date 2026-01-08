El Banco de México valorará realizar «ajustes adicionales» a tasa de interés en 2026

2 minutos

Ciudad de México, 8 ene (EFE).- El Banco de México (Banxico) afirmó este jueves que en sus próximas reuniones valorará el momento de realizar «ajustes adicionales» a la tasa de interés, actualmente ubicada en el 7%, en las que tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación de cara al objetivo general de un 3 %.

“Hacia delante, la Junta de Gobierno valorará el momento de realizar ajustes adicionales a la tasa de referencia. Tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación”, indicó en un documento.

La minuta corresponde a la reunión del 17 de diciembre, cuando la Junta de Gobierno rebajó la tasa de interés al 7 %, su decimosegundo recorte consecutivo y el cuarto de 25 puntos base, tras cuatro recortes de 50 puntos.

La inflación general en México cerró 2025 en el 3,69 %, por debajo del 4,21 % de 2024, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

«La mayoría destacó que las expectativas de inflación de largo plazo provenientes de encuestas permanecieron relativamente estables», agregó.

Respecto del impacto sobre las perspectivas de inflación de las modificaciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y del aumento de tarifas arancelarias en 2026, la mayoría consideró que se prevé que estos tengan efectos de una sola vez y de carácter transitorio sobre la inflación.

Por otro lado, el banco central anticipó que durante el cuarto trimestre de 2025 la actividad económica en México se habrá mantenido «débil».

El documento señala que uno de los miembros de Banxico previó que para 2025 la economía solo habrá crecido un 0,3 % y sostuvo que, con ello, el desempeño de la actividad económica se ubicaría visiblemente por debajo del crecimiento anual de 1,8 % en promedio entre 2000 y 2019.

De acuerdo con el Inegi, el producto interior bruto (PIB) cayó al 0,2 % trimestral en el tercer trimestre de 2025.

La primera decisión sobre política monetaria de 2026 será el 5 de febrero. EFE

