El BCE observa presiones estables de los salarios negociados en 2026

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Fráncfort (Alemania), 17 jun (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) observa presiones estables de los salarios negociados en 2026, según muestran indicadores actualizados con los acuerdos salariales suscritos hasta finales de mayo de 2026.

El BCE informó este miércoles de que el crecimiento de los salarios negociados se estabilizará en el 2,6 % al final de 2026.

El indicador del BCE de seguimiento de los salarios, incluidos pagos extraordinarios no distribuidos a lo largo del tiempo, se sitúa en el 3 % en 2025 y en el 2,6 % en 2026, sin modificación respecto a los datos de mayo.

El indicador del BCE de seguimiento de los salarios, incluidos pagos extraordinarios no distribuidos a lo largo del tiempo, describe la dinámica anual, ya que garantiza que los pagos extraordinarios no se suavizan dos veces al computar los resultados anuales.

El BCE tiene muy en cuenta la evolución de los salarios para pronosticar la inflación en la zona del euro.

El problema puede surgir si el reciente incremento de los precios de la energía se propagara a otros precios y a los salarios. EFE

aia/jgb