El brasileño Mano Menezes es el nuevo seleccionador de Perú

2 minutos

São Paulo, 29 ene (EFE).- El entrenador brasileño Mano Menezes es el nuevo seleccionador de Perú, con la que ha firmado un contrato por un ciclo de cuatro años, confirmaron a EFE fuentes próximas a la negociación.

Menezes, que estaba libre en el mercado desde que salió del Gremio de Porto Alegre el pasado 9 de diciembre, será presentado este mismo jueves en Lima, si no hay contratiempos de última hora.

«El contrato ya está firmado y la presentación debería realizarse hoy mismo, en Lima. Es un proyecto de cuatro años», indicaron a EFE las citadas fuentes.

La información fue publicada primero en medios locales peruanos y confirmada por el portal deportivo brasileño Ge y por EFE.

Menezes, de 63 años y quien dirigió a la selección brasileña entre 2010 y 2012, sustituirá al preparador de origen argentino Óscar Ibáñez, quien dejó el comando de la Bicolor en septiembre pasado.

Desde entonces, el combinado peruano ha estado dirigido de manera interina.

El principal objetivo de Menezes será llevar a Perú al Mundial de 2030, después de que el seleccionado andino se perdiera Qatar 2022 y tampoco vaya a estar en la cita de este año en Estados Unidos, Canadá y México.

Sin embargo, Menezes no ha tenido éxito en sus últimos tres trabajos en Brasil como técnico del Gremio, Fluminense y Corinthians, clubes en los que en ningún caso llegó a dirigir al primer equipo en más de 50 partidos.

En su más reciente etapa en el Corinthians fue despedido tras apenas 20 encuentros.

En el Fluminense, entre 2024 y 2025, también fue cesado por, entre otro motivos, los roces con algunos pesos pesados del vestuario, como el exjugador del Chelsea y París Saint-Germain Thiago Silva y el exlateral del Real Madrid Marcelo Vieira.

El Gremio fue su último encargo antes de firmar con la selección peruana.

Al cuadro de Porto Alegre llegó en abril del año pasado y consiguió una plaza para disputar la Copa Sudamericana 2026, después de terminar en la novena posición del Campeonato Brasileño. EFE

