El brent baja un 4,60 % hasta 94,79 dólares ante perspectiva de conversaciones EEUU-Irán

2 minutos

Londres, 14 abr (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en junio bajó este martes un 4,60 %, hasta situarse en los 94,79 dólares, ante las perspectivas de nuevas rondas de conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, después del intento fallido del pasado fin de semana en Pakistán.

El precio de crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, cayó 4,57 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al término de la sesión anterior, cuando finalizó en 99,36 dólares.

Después de empezar la semana rozando de nuevo los 100 dólares, el brent reaccionó a la baja ante el optimismo de los inversores de que Washington y Teherán retomen las negociaciones, mientras el estrecho de Ormuz permanece todavía cerrado al tráfico, prolongando la interrupción de suministro, que ya dura más de un mes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes que las conversaciones con Irán en Pakistán para poner fin a la guerra podrían reanudarse en los próximos dos días.

En una entrevista telefónica con una enviada especial del ‘New York Post’, el jefe de la Casa Blanca le recomendó permanecer en la capital paquistaní, Islamabad, más tiempo: «Deberías quedarte allí, de verdad, porque algo podría pasar en los próximos dos días, y nos inclinamos más a ir allí».

La firma de asesoría energética Ritterbusch & Associates indicó este martes en una nota que la caída del oro negro refleja «la posibilidad de que se reanuden las conversaciones, lo que podría conducir a un acuerdo nuclear, que a la larga reimpulsaría la apertura del estrecho (de Ormuz).

«Cualquier atisbo de progreso en las negociaciones puede provocar fácilmente una drástica caída de los precios», agregó.

El pasado fin de semana fracasaron las conversaciones de paz en Pakistán, tras más de 20 horas de negociación, y Trump ordenó un bloqueo contra todos los barcos de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes a partir del lunes, lo que se tradujo en fuertes subidas en el precio del crudo. EFE

rb/psh