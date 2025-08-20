El Canal de Panamá proyecta una caída del 7,4 % en sus ingresos en el 2026

3 minutos

Ciudad de Panamá, 20 ago (EFE).- El Canal de Panamá proyecta ingresos por 5.207,2 millones de dólares en el 2026, un 7,4 % menos que en el actual año fiscal (5.623,5 millones de dólares), como consecuencia de una reducción de los tránsitos de barcos por la vía derivada del clima de incertidumbre que seguirá marcando a la economía mundial.

«Para el año fiscal 2026 se prevé una disminución de entre 1.100 a 1.200 tránsitos (de buques), dada la situación de la economía mundial», declaró el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, tras presentar el presupuesto en el gabinete (consejo) de ministros, que lo aprobó la noche del martes.

La caída proyectada de los ingresos en el 2026 sin embargo no se reflejará en los aportes al fisco panameño, calculados en 3.193,8 millones de dólares, 404,3 millones de dólares o un 14,5 % más que en el año fiscal 2025, precisó un comunicado de la vía que comunica el Atlántico y el Pacífico y por la que pasa alrededor del 3 % de comercio mundial.

«Además, se estiman pagos a otras entidades del Estado en concepto de impuesto sobre la renta, seguro social, seguro educativo y cuota obrero-patronal por 291,1 millones de dólares», precisa la Autoridad del Canal de Panamá en un comunicado de prensa.

Según informó el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, los gastos operativos para el año fiscal 2026 alcanzan los 1.615 millones de dólares.

«El presupuesto del Canal de Panamá para el años fiscal 2026 (AF-2026) está enfocado en inversiones a futuro, dando prioridad a la sostenibilidad hídrica con el proyecto del lago de río Indio; además de la diversificación de negocios, inversiones en formación y bienestar del recurso humano, las cuencas tradicional y Occidental, así como en garantizar la operación sostenible y competitiva del Canal», indicó la información oficial.

Los proyectos de diversificación de negocios incluyen el desarrollo de un gasoducto, de nuevas terminales portuarias y de un corredor logístico, han dicho las autoridades panameñas.

El nuevo embalse del río Indio tiene un costo calculado en alrededor de 1.600 millones de dólares y dará garantías de suministro de agua para los próximos 50 años, ha explicado la administración del paso navegable.

Se sumará a los embalses de Gatún (1913) y Alhajuela (1935), que abastecen al Canal, de 82 kilómetros y la única vía interoceánica de agua dulce en el mundo, y también a más de la mitad de los 4,2 millones de habitantes de Panamá.

El proyecto de río Indio no está exento de polémica: los habitantes de las zonas afectadas lo rechazan y un grupo de ellos incluso ha presentado una demanda ante la Corte Suprema de Justicia porque se niegan a salir del lugar.

«El Consejo de Gabinete aprobó una resolución que declara el lago de río Indio como proyecto de interés público, por lo que todas las instituciones del Estado deberán colaborar activamente para el desarrollo ordenado del proyecto y se agilizará la atención de las necesidades de las comunidades, asegurando respuestas más eficientes y coordinadas», indicó el Canal en el comunicado difundido en las últimas horas.

Tras su aprobación por parte del Consejo de Gabinete, el presupuesto se presentará ante la Asamblea Nacional (Parlamento) para su ratificación, como lo establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá, agrega la información oficial. EFE

gf/nvm