El candidato de Trump a fiscal general anuncia un acuerdo con senadores tras un enfrentamiento

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El fiscal general interino de Estados Unidos anunció el domingo que llegó a un acuerdo con los legisladores para eliminar oficialmente un fondo de compensación de 1.800 millones de dólares que había provocado un enfrentamiento sobre su confirmación en el Senado.

El anuncio de Todd Blanche se produjo después de que la Comisión Judicial del Senado aplazara la votación para tramitar su nominación debido a su persistente disputa con los senadores republicanos John Cornyn, de Texas, y Thom Tillis, de Carolina del Norte.

Cornyn y Tillis habían declarado que no apoyarían a Blanche hasta que el gobierno de Donald Trump retirase un controvertido fondo de 1.800 millones de dólares «contra el uso del sistema judicial como arma política» destinado a dar compensaciones a personas que afirman haber sido víctimas de procesos penales por motivación política.

«Mi equipo y yo nos hemos reunido con miembros de la comisión y senadores durante las últimas semanas y hemos abordado cualquier inquietud o duda pendiente», escribió Blanche en X.

«Hemos mantenido conversaciones de buena fe y, como resultado, emitimos la siguiente orden y actualización con respecto al acuerdo del IRS [Servicio de Impuestos Internos] de mayo», añadió.

Una orden firmada adjunta a la publicación de Blanche decía: «La Orden del Fiscal General del 18 de mayo de 2026 por la que se crea el Fondo contra la Instrumentalización de las Instituciones… queda rescindida y no tendrá fuerza ni efecto alguno».

«Esta Orden establece, más allá de toda duda, que no existe ningún fondo», sentencia.

La Comisión Judicial del Senado tiene previsto votar la nominación de Blanche el martes.

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