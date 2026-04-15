El candidato Roberto Sánchez rechaza fraude y pide respeto al voto del «Perú profundo»

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Lima, 14 abr (EFE).- El candidato presidencial izquierdista Roberto Sánchez rechazó este martes la acusación de que está preparando un «anforazo» (fraude electoral) en las elecciones generales de Perú, y, en su lugar, pidió respeto al voto popular del «Perú profundo» que, según sus cálculos, lo coloca en una segunda vuelta con la postulante derechista Keiko Fujimori.

El candidato de Juntos por el Perú respondió a las declaraciones del postulante ultraderechista Rafael López Aliaga, que denunció ante la prensa que Sánchez estaba preparando un «anforazo» (fraude electoral) y que su candidatura había sufrido presuntamente el robo de un millón de votos, tras conocer que el candidato izquierdista le podría arrebatar la posibilidad de ir a una segunda vuelta presidencial.

«Rechazamos estas palabras absolutamente irresponsables», dijo Sánchez, exministro del destituido y sentenciado expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y que propone su liberación como primera medida de un eventual gobierno.

El candidato añadió que como representa a un movimiento popular, le atribuyen un supuesto fraude y alertan con «temor» y «miedo».

En ese sentido, Sánchez reclamó respeto al voto popular y apuntó que si algún peruano «cree que hay alguna evidencia de acción dolosa que muestre esa evidencia».

Afirmó que sus votantes están en el sur del país, en la zona rural, Amazónica y en los Andes centrales, donde se concentran algunas de las capas sociales menos favorecidas.

Por tal motivo, Sánchez manifestó que están «tranquilos y serenos» porque confían en su proyección de 12,8 % de votos válidos, en base a su propio cómputo de actas de votación, que lo pone prácticamente en la segunda vuelta presidencial, junto a Fujimori.

Sánchez insistió: «tenemos una fe ciega en la data que tenemos», pero que «si a uno le ganan democráticamente, uno tiene que aceptar».

«Invocamos a todo el Perú, a las fuerzas sociales, estaremos atentos, estén vigilantes a nuestro llamado porque apenas tengamos un indicio de querer atentar contra el voto, llamaremos a la defensa (del sufragio)», manifestó.

Asimismo, Sánchez saludó a las otras fuerzas políticas que han manifestado respeto al voto popular y recordó que los observadores electorales han reiterado que «no hay evidencia de una voluntad de fraude» en los comicios del 12 de abril.

«El voto de Perú profundo se va a respetar», remarcó el candidato presidencial.

Según el último cómputo oficial de los comicios en Perú al 79,8 % de las actas, Keiko Fujimori lidera la votación con 16,8 %, seguida por Rafael López Aliaga con 12,5 %, el candidato centrista Jorge Nieto con 11,6 % y el izquierdista Roberto Sánchez con 10,7 %.EFE

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