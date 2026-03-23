El cantante argentino Luck Ra augura una «fiesta» en su debut en Ciudad de México

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Ciudad de México, 23 mar (EFE).- El cantante argentino Luck Ra confía en que en su estreno de Ciudad de México del próximo miércoles será una «fiesta» y un «gran momento para olvidarse de los problemas».

«Pensé que acá en México no me conocían (…) pero la verdad que muy cálida la gente de acá, muy intensa, me encantó», dijo el cantante, de 27 años, en una rueda de prensa sobre su primera gira en el país norteamericano, en donde se estrenó en la céntrica ciudad de Puebla este sábado.

Su siguiente parada será el Auditorio Nacional de Ciudad de México, una actuación de la que destacó que tienen «una gran sorpresa», pues en el escenario le acompañará un «gran amigo mío» que «todo el mundo conoce» en el país.

Del concierto de este miércoles, Juan Facundo Almenara, conocido artísticamente como Luck Ra, expresó su deseo de que su próximo concierto sea recordado como una fiesta y un momento para «olvidarse de los problemas y para bailar».

«Yo lo voy a dar todo a cada lugar que voy y estoy seguro que cada persona que me ha visto en un escenario sabe que yo lo dejo todo siempre ahí (…) La verdad es que el recibimiento fue espectacular en Puebla. Y vamos a seguir trabajando lo más que se pueda para que cada vez mis shows acá en México sean una fiesta», declaró el cantante nacido en la ciudad argentina de Córdoba.

Aunque proceda de una tradición musical distinta a la de México, Luck Ra indicó que lo que él hace es algo «muy tradicional» que se ha convertido en una «marca personal» y que, además, tiene similitudes con los géneros mexicanos.

Sobre la presión que siente al subir a los escenarios, afirmó que eso es algo que siempre le ocurre sin importar «cuánta gente haya» en el público, por lo que comienza su actuación «muy ansioso».

«Pero una vez que ya salgo, tengo ganas de salir a darlo todo. Así que siempre creo que es, por lo menos de mi parte, el mismo sentimiento antes de salir, no importa si a un estadio o al patio de la casa de alguien. Siempre el mismo sentimiento», añadió.

También, abrió la puerta a futuras colaboraciones con artistas mexicanos, más allá de la canción que lanzó el año pasado junto al grupo de cumbia Ángeles Azules.

«Me estoy enamorando bastante de México así que estoy pensando en muy lindas colaboraciones», señaló antes de asegurar que le «encantaría» tener una canción junto a la cantante Thalía, a quien «ama» como artista.

Preguntado por el género musical en el que se siente más cómodo, Luck Ra afirmó que es «sin duda» el cuarteto, originario de su Córdoba natal, al ser en el que «más me siento yo» y que más está ligado a su forma de ser y su identidad como cantante. EFE

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