El capo mexicano Ismael «El Mayo» Zambada es condenado a cadena perpetua en Nueva York

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El capo mexicano de la droga Ismael «El Mayo» Zambada fue condenado este lunes por un tribunal de Nueva York a cadena perpetua y confiscación de bienes por 15.000 millones de dólares, por haber codirigido el Cártel de Sinaloa.

Encarcelado en Estados Unidos desde hace dos años, Zambada se había declarado culpable de varios delitos relacionados con su responsabilidad al frente de ese cartel narcotraficante en agosto de 2025.

Su exsocio Joaquín «El Chapo» Guzmán ya cumple prisión de por vida en Estados Unidos.

Ante un tribunal de Brooklyn, vestido como presidiario, Zambada leyó una carta en español en la que reconoció sus actos y aceptó su condena, constató un periodista de la AFP.

«Me permito ante ustedes, de alguna manera, hacer ver que he causado daño, me hago responsable. No me sometí a juicio porque no niego la verdad de lo que pasó, sé que lo que hice está mal y no hay justificación de lo que hice», dijo, según el medio mexicano Excelsior.

El Mayo hizo además un fuerte mea culpa, y aseguró que «la violencia debe acabar en México y en otros lugares», ya que «se pierden demasiadas vidas, se destruyen familias» y «nadie gana en este tipo de guerras».

«A las próximas generaciones les digo que elijan un camino distinto a la violencia», afirmó.

– 15.000 millones de dólares –

De 76 años, «El Mayo» fue detenido en un aeropuerto de Estados Unidos el 26 julio de 2024. Asegura que fue engañado para subir a un avión que lo dejó en manos de las autoridades estadounidenses.

A cambio de su declaración de culpabilidad, la fiscalía renunció a solicitar la pena de muerte. La sentencia de cadena perpetua incluye además una confiscación de bienes por valor de 15.000 millones de dólares.

Un comunicado del Departamento de Justicia señaló que el juez federal de distrito Brian Cogan lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por su papel como líder principal de una «organización criminal continua» y por violaciones de la ley de crimen organizado.

«Ismael Zambada García pasó casi cuatro décadas envenenando comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenando los asesinatos de cualquiera que se interpusiera en su camino. Hoy, ese capítulo se cierra definitivamente», declaró el fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr., citado en el comunicado.

Conocido por mantener un perfil bajo y evitar ser fotografiado, Zambada pasó décadas escalando en la estructura del cártel, eludiendo tanto la captura como múltiples intentos de asesinato.

– Trampa –

Ismael «El Mayo» Zambada fue detenido hace dos años a su llegada en avión a territorio estadounidense al mismo tiempo que Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de «El Chapo» Guzmán.

En diciembre pasado, al declararse culpable de narcotráfico ante un tribunal federal en Chicago, Guzmán López reconoció haber engañado a Zambada para trasladarlo a Estados Unidos. El hijo del «Chapo» confesó que buscaba cierta indulgencia por parte de la justicia estadounidense.

Esta traición del hijo de «El Chapo» contra Zambada desató una guerra intestina entre las facciones del cártel de Sinaloa que desde entonces ha dejado más de 1.200 muertos en México.

Otros dos hijos de Guzmán dirigen actualmente la facción conocida como los «Chapitos», a la que las autoridades estadounidenses consideran un eje central del tráfico de fentanilo.

Un cuarto hijo de «El Chapo», Ovidio Guzmán López, fue detenido en México y extraditado a Estados Unidos, donde también se declaró culpable de tráfico de drogas y de participación en una organización criminal.

México anunció recientemente que lleva a cabo una investigación para determinar si Estados Unidos violó su soberanía al capturar al poderoso capo de la droga.

El FBI exhibió el avión en el que viajaba el narcotraficante cuando fue detenido, presentado como parte de una operación propia.

Sin embargo, en el momento de los hechos, la embajada de Estados Unidos en México había asegurado que ninguna agencia estadounidense había participado en una operación contra Zambada.

– Fricciones diplomáticas –

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha dicho que si una de las agencias de Estados Unidos participó en la operación, habría violado tratados internacionales y la Constitución mexicana.

La relación bilateral con Estados Unidos se ha tensado en particular a raíz de la imputación en abril por la justicia estadounidense del gobernador de Sinaloa, miembro del partido en el poder, acusado de vínculos con el cártel fundado por Zambada y Guzmán.

El gobernador Rubén Rocha Moya se apartó de sus funciones tras su inculpación por la fiscalía de Nueva York, que reclama su detención y extradición.

La presidenta mexicana ha insistido en que se presenten pruebas sólidas en su contra.

La fiscalía acusa a Rocha Moya y a otros nueve responsables mexicanos, actuales y pasados, de haberse asociado con el cártel de Sinaloa «para distribuir cantidades masivas de estupefacientes en Estados Unidos».

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