The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El Celta anuncia la salida de la internacional argentina Andrea Boquete

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Vigo, 7 jun (EFE).- La internacional argentina Andrea Boquete no jugará en la Liga Femenina con el Celta Baloncesto, informó este domingo la entidad gallega.

La alero aterrizó en el equipo de Cristina Cantero el pasado verano procedente del Barça CBS. En 30 partidos de la liga regular, promedió 11.2 puntos, 4.9 rebotes y 2.8 asistencias en algo más de 32 minutos que disputó por encuentro.

“Gracias por tu compromiso, liderazgo y por ayudar a devolver al club a la Liga Femenina Endesa”, destacó el club presidido por Carlos Álvarez.

Andrea Boquete es la segunda baja que oficializa el Celta para su vuelta a la máxima categoría tras la de la alero internacional neerlandesa Iris Vennema. EFE

10101153

dmg/apa

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR