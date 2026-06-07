El Celta anuncia la salida de la internacional argentina Andrea Boquete

1 minuto

Vigo, 7 jun (EFE).- La internacional argentina Andrea Boquete no jugará en la Liga Femenina con el Celta Baloncesto, informó este domingo la entidad gallega.

La alero aterrizó en el equipo de Cristina Cantero el pasado verano procedente del Barça CBS. En 30 partidos de la liga regular, promedió 11.2 puntos, 4.9 rebotes y 2.8 asistencias en algo más de 32 minutos que disputó por encuentro.

“Gracias por tu compromiso, liderazgo y por ayudar a devolver al club a la Liga Femenina Endesa”, destacó el club presidido por Carlos Álvarez.

Andrea Boquete es la segunda baja que oficializa el Celta para su vuelta a la máxima categoría tras la de la alero internacional neerlandesa Iris Vennema. EFE

10101153

dmg/apa