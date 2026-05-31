El centro de Estambul, cerrado al tráfico para evitar marchas en aniversario de protestas

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Estambul, 31 may (EFE).- La policía ha acordonado desde la mañana de este domingo una amplia zona del centro de Estambul para evitar manifestaciones cerca de la emblemática plaza de Taksim en el aniversario de las protestas antigubernamentales de Gezi de 2013.

La asociación Taksim Dayanisma ha convocado para las 19.00 hora local (16.00 GMT) de este domingo un acto de conmemoración de las protestas en la plaza de Taksim, centro de la parte moderna de la ciudad, donde las autoridades prohíben desde hace más de una década todo tipo de protestas y marchas.

La policía colocó desde media mañana del domingo vallas metálicas alrededor de un área de unos 3 kilómetros cuadrados alrededor de Taksim, la adyacente calle Istiklal, habitual zona de paseo, negocios turísticos y ocio nocturno, así como los barrios vecinos.

Los agentes impiden todo tráfico rodado y efectúan controles a los peatones alrededor de la zona, que alberga a unos 50.000 residentes, al tiempo que también se ha cerrado el acceso a la parada del metro en la plaza Taksim.

Es una medida habitual en fechas en las que se esperan marchas de protesta, como el 1 de Mayo y en menor medida el Día la Mujer, el 8 de marzo, o el del Orgullo gay, el 28 de junio.

En un comunicado difundido ayer, Taksim Dayanisma reivindicó la herencia de las revueltas de Gezi, que empezaron como una protesta ecologista contra un proyecto urbanístico en el homónimo parque del centro de Estambul, pero pronto se convirtieron en las mayores manifestaciones antigubernamentales de Turquía en dos décadas.

Marcaron la ruptura del Gobierno islamista del actual presidente, Recep Tayyip Erdogan, con los sectores progresistas y liberales que lo habían apoyado durante su primera década en el poder, y llevaron a una profunda polarización de la sociedad turca.

La asociación exige la puesta en libertad, acorde a los dictámenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de varios intelectuales encarcelados bajo la acusación de «querer derrocar el Gobierno» mediante su participación en las protestas.

Se trata de las cineastas Çigdem Mater y Mine Özerden, el abogado Can Atalay y el urbanista Tayfun Kahraman, condenados a 18 años de cárcel, además del empresario y mecenas Osman Kavala, que lleva 9 años encarcelado con una condena a cadena perpetua por haber supuestamente coordinado las protestas. EFE

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