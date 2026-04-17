El chaleco salvavidas de una superviviente del Titanic se subasta más de un siglo después

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Londres, 17 abr (EFE).- El chaleco salvavidas de una superviviente del Titanic será subastado este sábado en el Reino Unido, cuando se cumple más de un siglo del hundimiento del emblemático barco, y podría alcanzar hasta las 350.000 libras (más de 400.000 euros).

La pieza, utilizada por la pasajera de primera clase Laura Mabel Francatelli cuando subió a bordo del bote salvavidas número 1, saldrá a la venta durante la puja de objetos del Titanic organizada por la casa de subastas Henry Aldridge & Son en Wiltshire (suroeste de Inglaterra).

Se trata del único chaleco salvavidas de un superviviente del Titanic que se ha ofrecido en subasta, por lo que se espera que alcance un precio de entre 250.000 y 350.000 libras (entre 287.000 y 402.000 euros), según indica la firma de subastas en su página web.

La prenda, que consta de doce bolsillos de lona rellenos de corcho, está además autografiada por otros ocho de los supervivientes del bote, incluida la propia Francatelli, y permaneció en posesión de la familia de la superviviente antes de ser adquirido por un coleccionista privado hace 20 años y expuesto en museos de Estados Unidos y Europa.

La puja sucede cuando se cumple más de un siglo del trágico episodio del Titanic durante la medianoche del 14 de abril de 1912, cuando el barco chocó contra un iceberg y causó la muerte de 1.500 personas, mientras que alrededor de 700 sobrevivieron.

Además del chaleco salvavidas, en la subasta del sábado también saldrán a la venta, entre otros, un cojín de asiento de uno de los botes del Titanic o un reloj de oro «congelado en el tiempo» recuperado del cuerpo de Frederick Sutton, una de las víctimas del naufragio, que podría superar las 80.000 libras (cerca de 92.000 euros). EFE

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