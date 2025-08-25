El colombiano Carlos Terán ficha por el Athletico Paranaense

2 minutos

São Paulo, 25 ago (EFE).- El Athletico Paranaense, que el año pasado volvió a la segunda división del Campeonato Brasileño, anunció este lunes el fichaje del zaguero colombiano Carlos Terán, procedente del Chicago Fire de la Liga de Estados Unidos.

El defensa central, a punto de cumplir 25 años, firmó un contrato con el equipo de Curitiba por lo que queda de temporada más la siguiente, es decir, hasta finales de 2026, según informó el club.

«Estoy muy feliz de estar aquí en el Athletico y espero que alcancemos todos los objetivos. Voy a dar lo mejor de mí», aseguró el futbolista nacido en la ciudad de Turbo y que lucirá el dorsal 13 en la escuadra rojinegra.

Formado en las filas del Envigado, Terán ha jugado en las categorías inferiores de la selección colombiana, con la que disputó el Mundial sub-20 de 2019 y un año después, el torneo preolímpico con el equipo sub-23.

En agosto de 2020 recaló en el Chicago Fire, club de la ‘Major League Soccer’ (MLS) con el que ha jugado seis temporadas.

Ahora desembarca en uno de los equipos más tradicionales de Brasil, que, sin embargo, atraviesa una grave crisis deportiva.

El Athletico Paranaense descendió el año pasado a la segunda división y le está costando tomar el pulso a la categoría de plata del fútbol brasileño, pues está en la segunda mitad de la clasificación, a seis puntos de la zona de ascenso.

Con todo, sigue vivo en la Copa do Brasil, competición en la que luchará ante el Corinthians por un billete para semifinales.

El Paranaense ganó las ediciones de 2018 y 2021 de la Copa Sudamericana y fue finalista de la Libertadores en 2005 y 2022. EFE

