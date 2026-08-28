El comandante de la disuelta alianza armada kurda FSD nombrado asesor del presidente sirio

Compartir

1 minuto

El Cairo, 28 ago (EFE).- El comandante de la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD), Mazlum Abdi, fue nombrado asesor del presidente sirio, Ahmed al Sharaa, en el contexto del proceso para integrar a esa formación en las institucionales estatales y a su líder en el núcleo del poder político de Damasco.

Según informaron en la madrugada de este viernes los medios oficiales sirios, Al Sharaa «emitió el jueves el Decreto No. 164 de 2026, nombrando a Mustafa Khalil Abdi (Mazlum Abdi) asesor de la Presidencia de la República», sin dar a conocer detalles sobre sus funciones.

Este paso se produce después de que Abdi anunciara el martes la disolución de las FSD y su administración civil que controlaba durante años localidades del noreste de Siria, y su integración en la instituciones de la nueva Siria.

El acuerdo en este sentido, alcanzado por Damasco y las FSD en enero pasado, es visto como histórico ya que puso fin al control por las FSD de amplias regiones del noreste de Siria, incluidas zonas ricas en petróleo.

El nombramiento de Abdi, aliado de Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico (EI), envía una señal de reconciliación nacional tras 14 años de conflicto en Siria, y va en el marco de las medidas anunciadas en los últimos días para integrar la FSD en las instituciones del país árabe y unificar el territorio del país. EFE

fa/alf