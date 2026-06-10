El Congreso de Honduras aumenta hasta 60 años las penas de cárcel por femicidio

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El Congreso de Honduras reformó el lunes el Código Penal y aumentó hasta 60 años de cárcel las penas por femicidio en este país que cuenta con la tasa más alta de muertes violentas de mujeres en América Latina.

Honduras reporta la tasa más elevada de femicidios en 17 países latinoamericanos evaluados, con 4,3 casos por cada 100.000 habitantes, según un informe de la Cepal publicado a finales del año pasado.

El país centroamericano registró 262 femicidios en 2025, de acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Organizaciones feministas señalan que en lo que va del año, 116 mujeres han sido asesinadas.

En la reforma aprobada por el Congreso, controlado por el oficialismo de derecha, la condena seguirá siendo de 25 a 30 años de prisión, pero «cuando existan circunstancias agravantes», la «pena podrá oscilar entre 30 y 40 años», señaló el Parlamento en una nota de prensa.

Además, en «contextos de violencia de género o secuestros que culminen con la muerte de la víctima», la sentencia «podrá alcanzar hasta 60 años de prisión», agregó.

«El delincuente que ejerce violencia contra la mujer tiene que estar claro que si le quita la vida le va a caer todo el peso de la ley (…). Este es un instrumento para que se haga justicia», dijo durante la sesión plenaria el presidente del Congreso, el oficialista Tomás Zambrano.

La ley también ordena crear órganos judiciales especializados en prevenir el femicidio que estarán compuestos solo por mujeres.

Sin embargo, la directora del Centro de Derechos de Mujeres, Regina Fonseca, dijo a la AFP que «el problema no se resuelve cuando se aumentan las penas», sino cuando «se evita que sucedan los femicidios».

«No nos sirve una ley que aumenta los años de cárcel a los casos que rara vez van a tener acceso a la justicia», lamentó la activista, al denunciar que un 90% de los femicidios quedan en la impunidad.

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