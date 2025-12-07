El consejero oficialista del CNE de Honduras denuncia fallos de seguridad en el escrutinio

1 minuto

Tegucigalpa, 7 dic (EFE).- Marlon Ochoa, uno de los tres consejeros del Centro Nacional Electoral (CNE) de Honduras en representación del gobernante Partido Libre, denunció este domingo fallos de seguridad en el sistema electrónico de transmisión de los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Concretamente, Ochoa se refirió a un cambio en el código de seguridad de dos módulos del sistema.

Señaló que la empresa responsable de la transmisión preliminar de votos reconoció que en el módulo de divulgación de los resultados electorales se produjo una variación en el «hash» (etiqueta o numeral), aunque aseguró que el código fuente «no se había modificado». EFE

