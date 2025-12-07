The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El consejero oficialista del CNE de Honduras denuncia fallos de seguridad en el escrutinio

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Tegucigalpa, 7 dic (EFE).- Marlon Ochoa, uno de los tres consejeros del Centro Nacional Electoral (CNE) de Honduras en representación del gobernante Partido Libre, denunció este domingo fallos de seguridad en el sistema electrónico de transmisión de los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Concretamente, Ochoa se refirió a un cambio en el código de seguridad de dos módulos del sistema.

Señaló que la empresa responsable de la transmisión preliminar de votos reconoció que en el módulo de divulgación de los resultados electorales se produjo una variación en el «hash» (etiqueta o numeral), aunque aseguró que el código fuente «no se había modificado». EFE

ac/gr/fa/cpy/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR