El Consejo de Cooperación del Golfo cree la UE podría jugar papel en crisis Oriente Medio

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Bruselas, 15 abr (EFE).- El secretario general de la alianza formada por los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem Al Budaiwi, consideró que la Unión Europea (UE) tiene el peso a nivel global y dispone de las herramientas necesarias para jugar un «papel importante» en la resolución de la crisis en Oriente Medio.

Así lo dijo Al Budaiwi, que hoy participó en un debate en la comisión de Exteriores del Parlamento Europeo, donde se abordó la preocupante situación en Oriente Medio y los ataques de Irán con misiles y drones a los países del CCG desde el pasado 28 de febrero, que ha generado una escalada de las tensiones y alterado la estructura de seguridad de la región.

«La UE, como uno de los bloques más importantes en el mundo, puede tener un papel fundamental para resolver cualquier conflicto» y cuenta con las «herramientas» necesarias en ese sentido, indicó.

Además, Al Budaiwi abogó por pasar del diálogo a una «cooperación más profunda» entre los países del CCG (Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania) y la UE, para trabajar en ámbitos de interés común.

El secretario general del CCG reconoció, en primer lugar, que el Golfo atraviesa un «momento crítico» y que la escalada en curso en Irán es una amenaza a la estabilidad y seguridad en la región.

Y habló de la «herida enorme» que han causado los ataques iraníes a los países del CCG y a su impacto sobre el terreno, incluida la interrupción de la educación de niños, la paralización de proyectos y el daño que está causando el bloqueo del tráfico en el estrecho de Ormuz.

«Condenamos esta agresión y subrayamos que si estas violaciones no se atajan a tiempo, podrían tener consecuencias durante décadas», dijo Al Badaiwi, que consideró además que la comunidad internacional «debe asumir un papel más tajante para rebajar la escalada».

En ese contexto, valoró la postura de condena y de respuesta ofrecida por los Veintisiete e insistió en que el estrecho «debe seguir abierto» y consideró «inaceptable» que se use como herramienta de presión política y económica.

Cooperación con la UE

El representante del GCC valoró la cooperación que existe con el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y celebró el «diálogo abierto y constructivo» con los Veintisiete que demuestra, dijo, que ambas partes comparten visiones comunes en temas regionales.

Aunque reconoció que esos contactos son «esenciales», consideró que esa relación «ha alcanzado la madurez que exige pasar del diálogo a la cooperación más profunda», para trabajar en ámbitos como las comunicaciones, la inteligencia artificial o las infraestructuras críticas, así como la exportación de energía y de hidrógeno limpio.

En ese contexto, esperó que pronto pueda tener lugar la segunda cumbre entre la UE y el Consejo de Cooperación del Golfo, tras la primera celebrada del 16 de octubre de 2024 bajo el lema «Asociación estratégica para la paz y la prosperidad». EFE

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