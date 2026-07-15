El coste de transporte por carretera de China a Rusia aumenta un 20 % en un mes

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Moscú, 15 jul (EFE).- El transporte por carretera desde China hasta Rusia creció entre un 15 % y un 25 % debido a las dificultades logísticas por la escasez de combustible en el país euroasiático causado por los constantes ataques ucranianos contra infraestructura petrolera, informó este miércoles la prensa rusa.

Según datos de la logista Optimalog, que cita el diario Kommersant, el coste del transporte aumentó entre los 10.000 (128 dólares) y 20.000 rublos (255 dólares) por día que pasa. Entre abril y finales de junio el preció del trayecto de Shanghái a Moscú paso de costar 750.000 rublos (9.587 dólares) a 1,1 millones (14.061 dólares).

La empresa Sigma cita otro ejemplo, mientras el 5 de julio el transporte de 20 toneladas de carga desde Manchuria hasta Lípetsk costaba 900.000 rublos (11.504 dólares), a 7 de julio encareció hasta los 1,15 millones (14.700 dólares).

«No es solo el kilómetro en sí lo que está aumentando de coste, sino que también están variando los tiempos de entrega y la previsibilidad», afirman desde la empresa Eastex, donde subrayan que el problema son los tiempos necesarios para el repostaje en Rusia, donde se aprecian colas kilométricas en las gasolineras.

Uno de los expertos citados por el medio ruso afirma que el encarecimiento de los costes de transporte no se debe únicamente a la situación de déficit de combustible, ya que el diésel ha salido menos afectado que la gasolina, sino que dos tercios del aumento de precio se debe a la demanda reprimida y las sanciones a raíz de la guerra de Ucrania.

«A juzgar por las condiciones del mercado, se está produciendo una salida de empresas de transporte y transitarios chinos que operan en Rusia», que se debe al miedo de sanciones secundarias y «a la dificultad de tramitar la carga sancionada con las licencias de exportación», explican desde NC Logistics.

Al mismo tiempo, se espera que los importadores opten por alternativas marítimas y ferroviarias, ya que se anticipan todavía mayores subidas de tarifas y contracción de la capacidad de transporte con la crisis del combustible como detonante, aunque no la única causa.

Los expertos no consideran de este modo que la situación se estabilice hasta que vuelva a la normalidad la situación del combustible.

La crisis de falta de combustible comenzó a finales de mayo y se extendió rápidamente a toda Rusia, posteriormente afectando a países vecinos como Kazajistán y Kirguistán.

La crisis ya se reflejó con problemas de abastecimiento de algunas regiones, como la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014, e incluso San Petersburgo, donde cadenas de supermercados admitieron retrasos de suministros de productos.

El gobierno ruso no admitió el problema del déficit hasta el 10 de julio, aunque ya habían anunciado medidas para combatir el problema, entre ellos la rebaja del a calidad de gasolina vendida y posibles importaciones.

Ucrania, mientras tanto, volvió a golpear ayer dos refinerías a orillas del mar Negro y en los Urales, con el objetivo de seguir presionando a Moscú para poner fin a la guerra iniciada en 2022.EFE

mos/jgb