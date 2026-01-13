El delantero Hernán Rengifo, de 42 años, jugará junto a su hijo en el ADT de Perú

1 minuto

Lima, 13 ene (EFE).- El delantero peruano Hernán Rengifo anunció este martes que jugará con 42 años junto a su hijo, el también puntadelantero Nicolás Renfigo, de 18 años, en el ADT de la primera división.

«Estoy feliz de que la vida me dé la oportunidad de jugar con mi hijo y quiero aprovecharla al máximo», dijo Rengifo a la emisora deportiva Radio Ovación.

Hernán Rengifo debutó en la primera división peruana en 2002 con la camiseta del Universitario de Deportes que dirigía el argentino Ángel Cappa y ahora ha anunciado que esta será su última temporada en el fútbol profesional.

«Espero que este año, que será el último de mi carrera profesional, pueda terminarlo bien», comentó.

El delantero, que también jugó en el Lech Poznan polaco junto a un joven Robert Lewandowski, ha militado durante los últimos cinco años en el ADT, de la ciudad centro andina de Tarma, por lo que aseguró que ese equipo es «su casa» y que su objetivo de este último año es «clasificar a un torneo internacional».

«Que los hinchas nos sigan apoyando como lo han hecho hasta ahora. Hay momentos buenos y malos; en los malos hay que estar más comprometidos con el equipo y en los buenos disfrutar», sostuvo.

Su hijo Nicolás es un delantero de 18 años que se ha formado en las divisiones inferiores del Universitario, el actual tricampeón nacional, que la semana pasada anunció que lo iba a ceder a préstamo al ADT durante este año. EFE

