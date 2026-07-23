El destituido ministro de Defensa de Ucrania insiste en volver al cargo

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El exministro de Defensa de Ucrania -cuya destitución desencadenó una semana de protestas y obligó a renunciar al comandante en jefe del país- declaró este jueves que rechaza las ofertas del presidente Volodimir Zelenski para ocupar un nuevo cargo y afirmó que sólo aceptará volver a su antiguo puesto.

«Le agradezco al presidente por todas las opciones que me propuso (…) pero sólo aceptaré el puesto de ministro de Defensa», afirmó Mijaílo Fédorov en un comunicado tras reunirse con el mandatario.

Fédorov, destituido el 14 de julio, afirmó que sólo aceptará volver a su antiguo cargo, desde donde pueda combatir la «corrupción», «erradicar una cultura de mentiras» y «completar la transformación del ejército».

Fédorov defendía el uso masivo de nuevas tecnologías para multiplicar el potencial de los drones y reorganizar en profundidad a las fuerzas armadas, en choque con las ideas más tradicionales del entonces comandante en jefe, Oleksandr Sirski.

El exministro, de 35 años, era muy popular en Ucrania y su salida del gobierno desató una ola de protestas que provocó la peor crisis política desde el inicio de la invasión rusa, en 2022.

Para frenar las manifestaciones, Zelenski anunció esta semana la destitución de Sirski y nombró como sucesor a Mijaílo Drapati, un militar de 43 años más proclive a una modernización de las fuerzas armadas.

Fédorov criticó la cultura del ejército, muy anclada en la era soviética y poco sensible a la muerte de soldados, e intentó una reforma de los militares en un momento de desgaste, tras más de cuatro años de guerra, escándalos de corrupción e impopularidad del alistamiento.

Sus seguidores llamaron a nuevas movilizaciones para exigir su reincorporación.

bur-jc/rh/an/pc