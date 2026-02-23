El director ejecutivo de Anthropic se reunirá con Hegseth este martes, según medios

Nueva York, 23 feb (EFE).- El director ejecutivo de la tecnológica Anthropic, Dario Amodei, se reunirá el martes con el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, en medio de la creciente tensión entre la empresa y el Gobierno, según CNBC y Axios.

Esos medios, que citan a altos funcionarios del Departamento de Guerra de EE.UU., indican que el encuentro tendrá lugar en el Pentágono y que Amodei y Hegseth debatirán sobre cómo el Ejército usará los modelos de inteligencia artificial (IA) de Anthropic.

Según CNBC, la compañía busca garantías de que sus herramientas no se utilizarán para elaborar armas autónomas ni espiar a estadounidenses.

El Departamento de Defensa, por su parte, quiere utilizar la IA de Anthropic en «todos los casos de uso legal».

«Anthropic sabe que esta no es una reunión amistosa. Es un encuentro decisivo», aseguró a Axios un alto funcionario del Departamento de Guerra.

El Pentágono confirmó la semana pasada a EFE que el departamento liderado por Hegseth está revisando su relación con la empresa, una decisión que, según medios, está relacionada con las restricciones impuestas por la tecnológica en el uso de sus modelos de IA por el Ejército.

El portavoz de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Sean Parnell, indicó en declaraciones remitidas a EFE que esta revisión «se trata en última instancia de nuestras tropas y de la seguridad del pueblo estadounidense».

De acuerdo con Axios, el Departamento estaría considerando varias alternativas, desde reducir la colaboración con Anthropic hasta romperla por completo.

Las tensiones entre el Ejército estadounidense y la compañía se habrían incrementado por el uso de Claude, el modelo de IA de la tecnológica, en la operación para capturar al depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de la asociación de Anthropic con la firma de software de IA Palantir, según el citado medio. EFE

