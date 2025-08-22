The Swiss voice in the world since 1935

El Ejército de Níger abate al líder del grupo yihadista Boko Haram

Niamey, 22 ago (EFE).- El Ejército de Níger anunció este viernes que abatió a Ibrahim Mahamadou, líder del grupo yihadista Boko Haram, en un bombardeo aéreo realizado el 15 de agosto en la zona de Shilawa, en la región de Diffa, en el sureste del país.

Según un comunicado del Centro Integrado de Coordinación de Operaciones (CICO, dependiente del Ejército), Mahamadou, conocido como Bakura, fue localizado tras semanas de seguimiento «discreto y paciente», debido a su «uso de la población civil» como escudo.

La nota detalla que un avión de reconocimiento confirmó su presencia y, posteriormente, un caza militar lanzó tres ataques precisos contra sus posiciones.

El cabecilla yihadista, de unos 40 años, se unió a Boko Haram hace 13 años, durante la vida de su fundador, Abubacar Chékaou. Tras la muerte de este en 2021, Mahamadou se autoproclamó líder y mantuvo las tácticas «brutales» del grupo, explica el CICO.

Bajo su mando, la secta perpetró secuestros masivos -entre ellos la captura de 300 estudiantes en Kuriga (Nigeria) en marzo de 2024-, atentados suicidas en mercados, mezquitas y actos civiles, así como ataques contra las fuerzas armadas de Nigeria, Níger, Chad y Camerún.

El Ejército de Níger calificó la muerte de Bakura como un hito histórico en la lucha contra el terrorismo, y denunció que contaba con «apoyo logístico y protección en la sombra» de «potencias occidentales enemigas». EFE

