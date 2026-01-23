El ELN asegura haber hallado los restos de Camilo Torres, ‘el cura guerrillero’

(Actualiza con declaraciones de la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Luz Janeth Forero)

Bogotá, 23 ene (EFE).- La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) aseguró este viernes haber encontrado los restos del sacerdote Camilo Torres, uno de los iconos de ese grupo armado ilegal, que murió hace 60 años durante su primer enfrentamiento con el Ejército colombiano.

El ELN señaló en un comunicado que, tras décadas de desconocimiento sobre el paradero del cuerpo del sacerdote, pionero en Colombia de la Teología de la Liberación, integrantes de esa guerrilla pudieron localizar e identificar sus restos, sin dar detalles del hallazgo.

Esa guerrilla, creada en 1964 y a la cual se sumaron en sus primeros años varios sacerdotes colombianos y españoles, pidió que los restos de Torres «sean respetados y depositados» en el campus de la Universidad Nacional, la principal pública del país, donde ejerció como capellán y se convirtió en un referente para la juventud universitaria, antes de colgar la sotana y tomar las armas.

«Se sigue hablando de las múltiples dimensiones de Camilo: sacerdote, sociólogo, hijo, hermano, amigo, compañero, agitador, organizador, investigador, dirigente político nacional, guerrillero… pero esencialmente Camilo fue un revolucionario integral, su vida fue un torbellino de acción y compromiso con el pueblo», agregó el comunicado.

Camilo Torres Restrepo, apodado ‘el cura guerrillero’, murió en 1966, a los 37 años de edad, en su primer combate con el Ejército, que tuvo lugar en un punto llamado Patio Cemento, del municipio de El Carmen de Chucurí, en el departamento de Santander (noreste).

El ocultamiento del cadáver

Después del combate, el Ejército ocultó el cadáver para evitar que se convirtiera en un símbolo revolucionario, algo que, según el ELN, lo hizo el Estado durante décadas por ser conocedor de su «poder subversivo» en el país.

Tras la noticia del hallazgo, el Instituto de Medicina Legal afirmó en un comunicado que está haciendo análisis forenses a unos restos «para establecer si una de las muestras corresponde al señor Camilo Torres Restrepo» y añadió que «no tiene bajo su custodia el cuerpo en mención».

Por su parte, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) anunció que, aunque existen hipótesis que apuntan a que los restos podrían pertenecer al sacerdote, aún no es posible confirmar que pertenezcan a Torres.

La directora general de la UBPD, Luz Janeth Forero, dijo a la prensa que desde 2019, cuando esa entidad recibió la solicitud de búsqueda de los restos del sacerdote, «se inició una investigación sólida, que ha logrado avances significativos, especialmente en los últimos dos años».

«Hay hipótesis muy fuertes que nos señalan (que puede ser de Torres) y son las que ahora estamos verificando de manera técnico-científica», indicó.

Los resultados, según detalló la organización, se sustentan en la contrastación de fuentes, la revisión de documentos históricos y testimonios, así como en la aplicación de técnicas geomáticas y antropológicas.

En cuanto al comunicado del ELN, la Unidad asegura no tener «ninguna información» de como el grupo armado «llega a estas conclusiones» y coincide con el Instituto de Medicina Legal en que seguirán en procesos de verificación de la información.

Teología de la Liberación

Camilo Torres dejó una estela de influencia en Colombia y América Latina, pues fundó la primera facultad de Sociología en el continente tras doctorarse en la Universidad de Lovaina (Bélgica).

Su pensamiento religioso fue decisivo en la Teología de la Liberación, una doctrina católica que se consolidó en la Conferencia de Medellín de 1968 y que tuvo una fuerte presencia en América Latina en las décadas siguientes.

Además de Camilo Torres, muchos otros sacerdotes, como los españoles Domingo Laín y Manuel Pérez Martínez, se sumaron en los años 60 y 70 a la guerrilla del ELN, y este último llegó a ser su máximo comandante hasta su muerte en 1998.

En junio de 2024 el presidente colombiano, Gustavo Petro, que en su juventud integró la guerrilla del M-19, aseguró tener en su poder la sotana del sacerdote, tras confirmar su procedencia científicamente. EFE

