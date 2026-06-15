El ELN declara un alto el fuego unilateral para la segunda vuelta presidencial colombiana

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Redacción Internacional, 15 jun (EFE).- El Ejército de Liberación Nacional (ELN) declaró un alto el fuego unilateral de tres días para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 21 de junio como gesto «de no interferencia en el actual proceso electoral».

A través de un comunicado, la dirección nacional de la guerrilla instruyó a todas sus filas «a no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado» entre las 00.00 del 20 de junio y las 00.00 del 23 de junio.

El ELN, que ya declaró una medida similar para los anteriores procesos electorales, asegura que es un gesto que muestra su «compromiso con el respeto al libre derecho al voto y no interferencia en el actual proceso electoral».

Además, condena la «intromisión» de «gobernantes de otros países», haciendo alusión al respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, al candidato de ultraderecha, Abelardo de la Espriella. «Es condenable y no puede aceptarse intromisión alguna de gobernantes de otros países en las decisiones políticas que solo nos atañen a los colombianos», apuntó en el comunicado.

La guerrilla, con la que ha tratado de negociar este gobierno pero ha roto los compromisos en unas conversaciones actualmente paralizadas, apuntó que «actúa de manera coherente en su política de no amenazar ni atentar contra candidato alguno» y añadió que no impide o fuerza «a la gente para que vote».

Este próximo domingo 21 de junio los colombianos están llamados a elegir a su próximo presidente, en una contienda en la que las encuestas sitúan como ganador a quien consiguió más votos en la primera vuelta, De la Espriella -un controvertido abogado defensor de narcotraficantes y paramilitares-, por delante del izquierdista Iván Cepeda, sucesor del actual presidente Gustavo Petro. EFE

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