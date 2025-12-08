El embajador de Rusia en Corea del Norte fallece a los 70 años

Moscú, 8 dic (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia informó hoy de la muerte del embajador de Rusia en Corea del Norte, Alexandr Matsegora (1955-2025), quien ocupaba este cargo desde 2014.

Su larga trayectoria como diplomático en Corea del Norte se vio coronada con el acercamiento entre Moscú y Pionyang de los últimos años, que alcanzó su punto máximo con la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica suscrito por el líder norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente ruso, Vladímir Putin, en junio de 2024.

En virtud de este acuerdo Pionyang envió tropas norcoreanas a combatir en la región fronteriza rusa de Kursk tras la incursión ucraniana de agosto de 2024 y posteriormente a militares para ayudar en las labores de desminado en estos territorios

«El claro recuerdo del destacado diplomático y patriota ruso, que ofreció un aporte considerable al establecimiento y fortalecimiento de la asociación estratégica entre Rusia y Corea del Norte, permanecerá por siempre en nuestros corazones», señaló la diplomacia rusa en su portal oficial.

Matsegora, nacido en la ciudad ucraniana de Odesa el 21 de noviembre de 1955, se graduó en 1978 en la facultad de relaciones económicas del Instituto Estatal de Relaciones Exteriores de Moscú (MGIMO), la principal cantera de la diplomacia rusa.

Trabajó como traductor de la Oficina Comercial de la Unión Soviética en Pionyang, donde ascendió hasta el cargo de subdirector, y ocupó el cargo de director del Centro Cultural Soviético Volga en la capital norcoreana.

También trabajó entre 2006 y 2011 como asesor consejero de la Embajada de Rusia en Corea de Norte y posteriormente como subdirector del Primer Departamento de Asia en la Cancillería rusa hasta 2014, cuando fue designado como embajador en Pionyang. .EFE

