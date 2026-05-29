El empleo informal en Paraguay fue del 61,1 % en 2025

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Asunción, 29 may (EFE).- El empleo informal en Paraguay se ubicó en el 61,1 % en 2025, lo que representa aproximadamente 1.663.000 trabajadores ocupados, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los resultados de Ocupación Informal 2022 y 2025, que provienen de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) del INE, el 62,5 % de las mujeres ocupadas del país trabajaban en la informalidad, frente al 58,2 % de los hombres.

No obstante, en términos absolutos, los hombres tuvieron mayor presencia en el empleo informal, con aproximadamente 897.000 ocupados, mientras que las mujeres fueron cerca de 766.000, detalló la institución.

El informe indicó que en el área rural aproximadamente siete de cada 10 personas ocupadas eran informales en 2025 y en las zonas urbanas seis de cada 10 trabajadores.

La población entre los 15 a 19 años presentó las tasas más elevadas de ocupación informal en el país, con el 89,4 %, alertó el INE.

Por su parte, la población adulta mayor (trabajadores ocupados mayores a 65 años) registró «niveles altos de informalidad» en 2025, con una tasa del 79,4 %, según el informe.

El nivel más bajo de ocupación informal estuvo en el grupo entre 35 a 39 años (51 %).

El estudio además reveló que los niveles de informalidad fueron más elevados entre los ocupados que tenían menor nivel educativo.

Así, la informalidad ascendió al 84,2 % entre los trabajadores que contaban con 1 a 6 años de estudios y al 90 % para aquellos trabajadores que no tenían instrucción educativa.

El INE destacó también que el 79,8 % de los trabajadores informales ganaban menos de un salario mínimo en 2025, fijado actualmente en 2.899.048 guaraníes (unos 473,17 dólares al cambio vigente).

Los ocupados informales son aquellos trabajadores independientes, que no están inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y los dependientes, que no aportan a un sistema de jubilación o pensión, indicó el INE.

La tasa de desocupación en Paraguay se situó en el 5,3 % entre enero y marzo de este año frente al 3,6 % registrado entre octubre y diciembre de 2025, el periodo precedente. EFE

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