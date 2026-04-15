El encargado de vehículos eléctricos de Ford deja la compañía tras cinco años en el puesto

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Washington, 15 abr (EFE).- El responsable de vehículos eléctricos de Ford, Doug Field, dejará el fabricante de automóviles en mayo, meses después de que la compañía estadounidense decidiese abandonar sus ambiciosos planes de electrificación con un coste de 19.500 millones de dólares.

Field, que solo ha estado en la compañía cinco años, es un antiguo ejecutivo de Tesla que llegó a Ford en 2021 tras ser responsable del fallido proyecto de automóvil de Apple como vicepresidente de Proyectos Especiales de la compañía tecnológica.

Ford anunció la salida de Field como parte de un proceso de reorganización de su estructura, que a partir de ahora contará con una unidad denominada Creación de Producto e Industrialización, «para generar uno de los despliegues más intensivos de productos, software y servicios de la historia» de la compañía.

La nueva unidad, que será dirigida por el director de operaciones de Ford, Kumar Galhotra, integrará el actual equipo encargado del desarrollo de vehículos eléctricos, explico el fabricante en un comunicado.

«Esta es la culminación de años de trabajo y avances para crear el Ford moderno, una organización de talento y unificada, capaz de producir a gran escala vehículos de alta calidad definidos por software, con distintas opciones de propulsión, experiencias y funcionalidades digitales diferenciadas», afirmó Jim Farley, presidente y consejero delegado de Ford.

Ford dijo que la unidad de Creación de Producto e Industrialización le permitirá renovar, para 2029, el 80 % de su gama de productos en Norteamérica y el 70 % de su gama global, lo que incluirá el lanzamiento del primer vehículo que utilizará la nueva plataforma de Vehículo Eléctrico Universal.

Ese vehículo, una camioneta ‘pick-up’ de tamaño medio que Farley comparó con el famoso Modelo T que masificó la producción de automóviles en EE.UU. a principios del siglo XX, aparecerá en 2027.

La compañía añadió que para 2030, el 90 % de los modelos de la compañía estarán disponibles en versiones eléctricas o híbridas.

Como parte de la reorganización, Alan Clarke, encargado del equipo de Desarrollo Avanzado de Vehículos Eléctricos será promovido a vicepresidente de Proyectos de Desarrollo Avanzado mientras que Kieran Cahill, vicepresidente de Ford para Manufactura en Europa se jubilará el 1 de mayo. EFE

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