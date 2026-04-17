El Episcopado de Nicaragua expresa su cercanía al papa León XIV tras críticas de Trump

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San José, 17 abr (EFE).- Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua expresaron este viernes su cercanía al papa León XIV, en un mensaje solidario en medio de las afirmaciones contra el pontífice por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ser «débil con el crimen».

En su mensaje, los obispos nicaragüenses, encabezados por el cardenal Leopoldo Brenes, manifestaron su «filial cercanía y oraciones por su santidad, el papa León XIV, quien como sucesor de San Pedro y vicario de Cristo, anuncia en el Evangelio de la paz, ante una creciente ‘lógica bélica’ que está llevando ‘demasiada gente’ al sufrimiento».

En el documento, divulgado por la Arquidiócesis de Managua y con la firma de cinco de los diez obispos que integran la Conferencia Episcopal de Nicaragua y en la que no se menciona directamente al presidente Trump, el Episcopado nicaragüense aseguró que el santo padre, con la asistencia del Espíritu Santo, «hace un llamado constante al perdón y a la reconciliación».

«En comunión con el Papa imploramos al Señor y a la virgen María, reina de la paz, para que bajo la guía del Espíritu Santo (…) la humanidad pueda superar los horrores de la guerra», abogaron los cinco obispos nicaragüenses que se encuentran en el país. El resto ha sido expulsado o desterrado por las autoridades sandinistas.

El papa León XIV ha protagonizado en los últimos días un enfrentamiento con Trump a cuenta de la guerra en Irán, pero también por los gestos que este último ha tenido de retratarse, mediante una imagen creada por la inteligencia artificial (IA), como el propio Jesucristo.

El presidente Trump eliminó la imagen de sus redes sociales tras las críticas.

En la víspera, el mandatario estadounidense defendió que «tiene derecho» a estar en desacuerdo con el papa León XIV, al que acusa de estar a favor de que Irán cuente con un arma nuclear después de días de desencuentros públicos con el pontífice por su postura en contra de la guerra.

Desde el pasado domingo, el mandatario y el pontífice han protagonizado críticas cruzadas a raíz de la firme postura de Robert Prevost con respecto a la guerra en Irán y en favor de la paz, por la que Trump le acusó de ser «débil contra el crimen» y «terrible en política exterior».

Este jueves, León XIV criticó de nuevo, durante una visita a Camerún, a quienes usan las religiones y a Dios para sus intereses militares, económicos y políticos y afirmó que «el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos». EFE

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