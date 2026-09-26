El escritor dominicano Marcelino Ozuna presenta su nuevo libro ‘El Presidente’

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Santo Domingo, 26 sep (EFE).- El abogado y escritor dominicano Marcelino Ozuna presentó su libro ‘El Presidente’, una obra testimonial sobre acontecimientos y episodios vinculados al expresidente Leonel Fernández y a un período de la historia política contemporánea del país.

La presentación se realizó la noche del viernes en el anfiteatro de Fordham University, en Manhattan, en Nueva York, durante un panel en el que participaron Fernández y Alejandro Moscoso Segarra, exmagistrado de la Suprema Corte de Justicia, quienes comentaron distintos aspectos de la obra y del contexto histórico que aborda, de acuerdo con un comunicado enviado por el escritor a EFE este sábado.

En ‘El Presidente’, Ozuna recoge acontecimientos, vivencias y episodios relacionados con Fernández y con una etapa de la vida política dominicana. La obra ha sido traducida al inglés y al francés.

La presentación en Nueva York reunió a representantes de la comunidad dominicana y de los sectores académico, cultural, artístico y empresarial, agregó la nota.

Ozuna, abogado de profesión, cuenta con alrededor de 15 títulos publicados a lo largo de su trayectoria como escritor, entre ellos ‘Febrero sin ti’, ‘Lumbres del Otoño’ y ‘Aquellos amores de marzo’.

El exfiscal adjunto del Distrito Nacional y expresidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, ha publicado, además, biografías, crónicas y ensayos sobre el expresidente Joaquín Balaguer, el músico Michel Camilo y los expeloteros de Grandes Ligas Pedro Martínez y Sammy Sosa. EFE

mf