El euro cae tras la escalada de la violencia en Oriente Medio y datos negativos

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Fráncfort (Alemania), 15 jul (EFE).- El euro cayó hoy tras la escalada de la violencia en Oriente Medio con ataques de Irán a países aliados de EEUU después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenara reanudar el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1439 dólares, frente a los 1,1448 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1406 dólares.

Irán atacó Baréin, Kuwait y Jordania y el ejército estadounidense inició nuevos ataques contra Teherán.

El aumento de las tensión en Oriente Medio impulsa al dólar porque los inversores se refugian en esta divisa considerada activo seguro en momentos de incertidumbre y crisis.

Algunos datos económicos negativos de la eurozona también contribuyeron a la caída del euro.

La producción industrial de la zona del euro bajó sorprendentemente en mayo un 0,2 % respecto al mes anterior y un 1,2 % interanual, debido sobre todo a la caída de bienes de consumo duraderos.

Los precios de producción subieron en EEUU en junio un 5,5 % interanual, menos de lo previsto y en comparación con el 6 % de mayo.

El dólar se había depreciado el martes porque la sorprendente caída de la inflación de los precios de consumo en EEUU reduce la presión para que la Reserva Federal (Fed) tenga que subir los tipos de interés pronto y por eso han caído las expectativas del mercado de que la Fed vaya a incrementar el precio del dinero en ese país los próximos meses.

Estas expectativas habían apuntalado la apreciación del dólar porque hubiera aumentado el diferencial con los tipos de interés de la zona del euro.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1406 y 1,1443 dólares. EFE

aia/fpa