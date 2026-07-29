El ex responsable de la lucha anticovid Anthony Fauci se niega a declarar ante el Senado de EEUU

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El ex máximo responsable de enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, se negó este miércoles a prestar declaración en una audiencia del Senado, después de la publicación de sus diarios durante la pandemia del covid por parte de los republicanos.

Fauci, que fue perdonado preventivamente por el presidente demócrata Joe Biden antes de abandonar el cargo en 2025, invocó su derecho constitucional a no responder, tras calificar en su declaración inicial la audiencia como un ataque a su reputación.

«La única razón por la que me está llamando ante este comité es conseguir que yo diga algo, lo que sea, que pueda respaldar sus reiteradas promesas públicas de que yo termine, en sus palabras, entre comillas, ‘entre rejas'», dijo Fauci.

Sus palabras iban dirigidas al presidente de la comisión del Senado sobre Seguridad Nacional, el republicano Rand Paul, que insiste en que el origen de la pandemia estuvo en un laboratorio en China, y fue encubierto, algo que no ha logrado probar ante la justicia.

Fauci, de 85 años, está retirado de la vida pública, tras convertirse, durante la pandemia, en uno de los rostros más conocidos a nivel mundial.

Fauci mantuvo un diario privado durante esos años, supuestamente guardado en servidores informáticos, que Rand Paul logró obtener y que publicó justo antes de la audiencia de este miércoles.

El diario muestra a Fauci aparentemente encantado con su popularidad planetaria.

«Ha salido un gran artículo sobre mí en la portada del Washington Post. Muy halagador. La situación con mi fama nacional e internacional es explosiva y realmente inimaginable», asegura en una entrada de ese diario, correspondiente al 21 de mayo de 2020, según publica la prensa estadounidense.

«No es una hipérbole decir que hoy soy la persona más famosa y de la que más se habla en el país, y una de las personas más reconocibles del mundo», añade luego.

Ese diario, según el New York Times, tiene más de 1.100 páginas y comprende los años 2019 a 2022.

– Críticas a Trump –

El diario también critica en ocasiones al entonces presidente Donald Trump, que afrontó el surgimiento de la pandemia, y que lo llamó rápidamente para que se incorporara a su equipo de asesores.

Fauci describe en ocasiones a Trump como «penosamente errático» en sus ruedas de prensa, o describe las discusiones con él, aunque en otras ocasiones ofrece una descripción positiva del mandatario.

Los extractos que más citaron los senadores republicanos, sin embargo, fueron los que Fauci escribió al inicio de la pandemia, que desató el pánico mundial.

En enero de 2020 Fauci escribe: «Sabemos que el mercado [de animales de Wuhan] no fue la fuente, sino el amplificador» de la pandemia. «En algún lugar el virus saltó de animales a humanos», escribe Fauci, citado por CBS News.

«¡Sus ideas eran LOCAS!», escribió Trump este miércoles en su plataforma Truth Social, en la que asegura que Fauci pasó de ser un escéptico de las mascarillas a defenderlas a rajatabla.

Fauci no contestó a ninguna pregunta de los senadores republicanos, mientras que los demócratas denunciaron una «caza de brujas».

jz-bur/mr