El excanciller colombiano Álvaro Leyva denuncia «persecución» tras ser llamado a juicio

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Bogotá, 10 abr (EFE).- El excanciller colombiano Álvaro Leyva denunció este viernes una supuesta «persecución atroz» en su contra por parte del presidente, Gustavo Petro, dos días después de que la Fiscalía lo llamara a juicio por presunto prevaricato en la licitación de pasaportes en 2023.

«Hace algún tiempo denuncié (…) que Gustavo Petro ha urdido contra mí una persecución atroz, como retaliación ante mis denuncias», afirmó Leyva, de 83 años, en un comunicado en el que sostuvo que desde el Gobierno se ha buscado vincularlo judicialmente.

La Fiscalía llamó a juicio al excanciller el martes por haber declarado en 2023 desierta la licitación para fabricar y expedir pasaportes, pese a que la unión temporal encabezada por la empresa Thomas Greg & Sons obtuvo el mayor puntaje y cumplía con los requisitos exigidos.

Según la entidad, Leyva habría expedido actos administrativos contrarios a la ley al anular el proceso, mientras que el excanciller sostiene que actuó para garantizar la legalidad y evitar un proceso sin condiciones de libre competencia.

«Si se acepta esa tesis, cualquier funcionario que declare desierta una licitación porque encuentra un pliego de condiciones inconstitucional o ilegal se debe ir preso», afirmó Leyva en su comunicado.

Aunque Leyva argumentó que esa situación comprometía la competencia, los organismos de control consideran que el proceso podía adjudicarse si el proponente cumplía los requisitos, como ocurrió en este caso, según la Fiscalía.

En su carta, el exfuncionario aseguró que enfrentará el juicio ante la Corte Suprema de Justicia «con toda fortaleza»: «Daré la batalla en la Corte Suprema con toda fortaleza. Porque confío en sus magistrados, porque mi vida ha sido una lucha permanente por Colombia y porque me acompañan la justicia, la razón y el derecho».

La audiencia de acusación contra Leyva está prevista para el próximo 23 de abril y estará a cargo de la magistrada Blanca Barreto, de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

Por estos hechos, la Procuraduría General (Ministerio Público) destituyó e inhabilitó a Leyva por 10 años para ejercer cargos públicos, sanción confirmada en segunda instancia en septiembre de 2025 al considerar que el exfuncionario desconoció los principios de la contratación estatal. EFE

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