El exguerrillero chileno Apablaza pide a la ONU frenar su detención en Argentina

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Buenos Aires, 6 abr (EFE).- El exguerrillero chileno refugiado en Argentina Galvarino Apablaza pidió este lunes al Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (ONU) que intervenga para frenar su detención con fines de extradición, a petición del presidente de Chile, el ultradrechista José Antonio Kast, informó su abogado Rodolfo Yanzón.

El letrado considera que de concretarse la detención de Apablaza, acusado en Chile de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991, «configuraría un daño irreparable» para su cliente, quien vive desde 1993 en Argentina y recibió el estatus de refugiado en 2010.

Apablaza ha pedido amparo a la ONU en coincidencia con la visita a Argentina de Kast, quien ha pedido a su homólogo Javier Milei la extradición del exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), una organización nacida del Partido Comunista de Chile y que tomó las armas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

En respuesta a la petición de Kast, el Gobierno argentino emitió la semana pasada una orden de detención y el propio presidente chileno ha reconocido que este caso es prioritario en su encuentro con Milei este lunes.

Según el letrado Yanzón, su cliente es víctima de una criminalización y el pedido de extradicción «responde a cuestiones políticas», por lo que considera que «cualquier proceso judicial en su contra carece de garantías de debido proceso».

Considera que si es detenido y extraditado, el que fuera uno de los líderes de la resistencia contra la dictadura de Pinochet asume el riesgo de sufrir «un daño irreparable» por «las condiciones a las que sería sometido por la expectativa de prisión de por vida y por la avanzada edad del demandante y su delicado estado de salud».

Por eso, solicitan a las Naciones Unidas que, «de manera cautelar, se ordene al Gobierno argentino se abstenga de enviarlo a Chile por el riesgo evidente de sufrir tortura y penas crueles», dice el comunicado.

Solicita detener el proceso hasta que «se resuelva en sede judicial el recurso de queja pendiente y se analicen adecuadamente las condiciones en que se encontraría en caso de ser devuelto a su país de origen, conforme los términos del artículo 3 de la Convención contra la Tortura».

Según el abogado, Apablaza, de 75 años, está acusado, «sin pruebas», del secuestro y asesinato de Jaime Guzmán, quien fundó la ultraderechista Unión Democrática Independiente (UDI), el partido que sostuvo la dictadura de Pinochet, y fue ideólogo y artífice de la Constitución de 1980, instaurada durante la dictadura.

La extradición de Apablaza es una de las promesas de Kast, ya que su familia tuvo una estrecha relación política y familiar con Jaime Guzmán, asesinado tras el regreso de la democracia.

Kast ha viajado a Argentina acompañado de varios ministros y del secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, con el objetivo de acelerar la detención y extradición de Apablaza, quien está en paradero desconocido desde que fue emitida la orden de detención. EFE

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