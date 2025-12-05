El expresidente Hernández agradece a Trump «por reconocer la injusticia» e indultarlo

Tegucigalpa, 5 dic (EFE).- El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, agradeció este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «por reconocer la injusticia» en su caso, y haberle concedido el indulto, después de permanecer más de tres años en una cárcel de Nueva York, donde en junio de 2024 fue condenado a 45 años de prisión por narcotráfico y comercio ilegal de armas.

«Una vez más, quiero agradecer al presidente Donald Trump por reconocer la injusticia en mi caso y por concederme ese perdón, así como por las fuertes palabras muy claras al pueblo hondureño», expresó -en redes sociales- Hernández, quien fue presidente de Honduras de 2014 a 2022, en su «primer mensaje en libertad».

«Por eso estoy agradecido que haya mostrado el interés en el destino de nuestra nación y ha comprendido la importancia de una Honduras segura, fuerte, próspera, mientras trabajamos para hacer a las Américas grandes de nuevo, el liderazgo del presidente Trump ha hecho toda la diferencia y agradezco profundamente», subrayó.

Hernández fue extraditado a Estados Unidos a petición de ese país, donde fue condenado por delitos de narcotráfico y armas, aunque él siempre dijo que era «inocente» y que las acusaciones eran parte de una «conspiración».

«Hoy estoy de pie, tomado de la mano de Dios, con la esperanza y la convicción que vamos a salir adelante. Y hoy debo decirlo con mucha claridad: fui víctima de una conspiración de la izquierda radical, no solo de Honduras, sino de otros países, pero también de funcionarios del Gobierno de la Administración Biden», afirmó Hernández, vestido de traje formal.

Indicó además que sacarlo del país fue parte «de un acuerdo» para destruirlo «políticamente».

«Quisieron asesinarme moralmente, borrar mi nombre y desterrar mi legado. El juicio que enfrenté fue fundamentalmente manipulado, construido sin evidencias sobre las acusaciones de los mismos habitantes cuyos carteles y redes nosotros destruimos», dijo el exmandatario.

El pasado 28 de octubre, cuando cumplió 57 años, Hernández le envió una carta a Trump en la que tratándole de «Excelencia», le pidió que lo indultara.

Trump lo escuchó y el pasado 28 de noviembre, a dos días de que se celebraran las elecciones generales, anunció que lo indultaría.

Dos días antes, Trump había expresado su apoyo al candidato presidencial Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional de Honduras, el mismo con el que gobernó Hernández, y le pidió a los hondureños que votarán por él.

Con más del 87 % escrutado, Asfura encabeza los resultados de las elecciones con 1.130.230 votos (40,20 %), contra 1.109.830 (39,47 %) de Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal. EFE

