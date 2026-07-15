El fervor por Messi viste de albiceleste al mayor mercado de Guatemala

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Ciudad de Guatemala, 15 jul (EFE).- El mercado de La Terminal, el mayor centro de abastos de la capital guatemalteca, amaneció este miércoles cubierto por camisetas de la selección de Argentina y del Inter de Miami, en una muestra de apoyo masivo al futbolista Lionel Messi previo al partido de semifinales contra Inglaterra, un compromiso que se disputará a las 13:00 hora de Guatemala (19:00 GMT).

Cargadores, repartidores de comida, expendedores de productos cárnicos, de mariscos y compradores sustituyeron sus ropas habituales por el dorsal número diez del astro argentino.

El ambiente habitual de los pasillos del mercado quedó desplazado por el flujo constante de trabajadores y clientes que exhiben los colores del único equipo latinoamericano que sigue en la competición internacional.

La Terminal, un complejo comercial de alto impacto socioeconómico situado a unos tres kilómetros al sur del centro histórico de la capital que alberga diariamente a más de 20.000 comerciantes, registra un notable incremento en la venta de indumentaria deportiva debido a la coyuntura futbolística.

Las réplicas de las equipaciones se comercializan a precios que oscilan entre los 60 y 85 quetzales (entre 7,7 y 11 dólares), según la calidad de las imitaciones.

«Nosotros aquí en el mercado La Terminal hemos estado vendiendo la playera; tenemos de Argentina, Brasil, España, y pues ahorita con esto de la fiebre hemos estado vendiendo más la de Argentina, que es la que todos le vamos a Messi», explicó a EFE la comerciante Susana Roldán, quien confirmó que la demanda ha sido excelente para el sector.

La vendedora añadió que, a pesar de contar con existencias de otros países como Francia o Portugal, el fenómeno comercial actual se concentra de forma exclusiva en la indumentaria albiceleste por el respaldo de los consumidores guatemaltecos al único representante del continente.

«Desde que tengo uso de razón le voy a Argentina porque es un país bueno, lindo y pues aquí todos lo apoyamos. Sí tiene para ser campeón otra vez porque es el último Mundial de Messi», declaró por su parte la comerciante Kelly Sebastián López, quien pronosticó un marcador favorable de 3-1.

La afinidad de los aficionados locales con el combinado sudamericano responde tanto a la representación geográfica continental como a la admiración de figuras históricas y contemporáneas.

«Tenía yo 11 años en España 82 y mi jugador favorito era Maradona. Como él era zurdo y yo soy zurdo, siempre he admirado a los zurdos; hoy en día admiro a Messi», explicó el comprador Byron Barrientos, quien aseguró que el equipo ganará 2-0 y mantendrá la tradición de celebraciones familiares. EFE

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