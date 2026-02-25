El Festival de Sanremo comienza con una caída de audiencia y menos improvisación

3 minutos

Roma, 25 feb (EFE).- La edición número 76 del Festival de Sanremo comenzó este martes con una caída de espectadores y una gala marcada por la rigidez del guion, registrando una media de 9,6 millones de espectadores, tres millones menos que hace un año.

Según los datos oficiales facilitados este miércoles en rueda de prensa por la televisión pública RAI, estas cifras suponen un descenso significativo respecto al récord del año anterior, cuando el certamen alcanzó una media de 12,6 millones de seguidores.

Este año solo la primera parte de la gala superó los 12,7 millones de espectadores de media, con un 57,7 % audiencia, mientras que la segunda cayó hasta los 5,8 millones, aunque mantuvo el 58,2 %.

Más baladas y menos espontaneidad

A diferencia de la edición de 2025, que contó con nombres de gran peso internacional y figuras consagradas que garantizaron un seguimiento masivo desde el primer minuto, la selección de este año se percibe más discreta.

La primera noche se caracterizó por la elegancia clásica y la sobriedad, con una clara apuesta por canciones introspectivas y baladas tradicionales, solo interrumpidas por la energía de Elettra Lamborghini o los ritmos latinos de Samurai Jay.

Pese al poco margen de maniobra, limitado casi a cantar y dar las gracias, algunos artistas filtraron guiños personales, como el cantante Ermal Meta, quien lució en su solapa el nombre de ‘Amal’, en memoria de una niña palestina víctima del conflicto en Gaza.

Algunos de los momentos más destacados fueron la actuación del famoso cantante Tiziano Ferro, la presentación de Laura Pausini o la presencia del galán turco Can Yaman.

Un Ariston con el cronómetro

La velada en el Teatro Ariston transcurrió con la precisión de un relojero: encorsetado en una escaleta milimétrica distribuida previamente.

El propio presentador Carlo Conti admitió ante los periodistas que su prioridad absoluta era «recortar tiempo» durante la emisión para evitar alargar las galas, que ya pasan la una de la madrugada.

Incluso los momentos de mayor conexión, como cuando el público coreó el éxito de Sal Da Vinci, ‘Rossetto e caffè’, se vieron apaciguados enseguida por Conti.

Primer top 5 provisional

Al finalizar la velada este martes, se dieron a conocer los cinco clasificados que encabezan la tabla (sin orden de posición) basándose exclusivamente en el voto de la sala de prensa.

En sintonía con el predominio de la canción melódica, dos de las artistas destacadas, Arisa y Serena Brancale, se presentaron vestidas de blanco para interpretar sendas baladas de corte clásico que les aseguraron un puesto entre las mejores valoradas.

La nota discordante y gran sorpresa de la jornada fue la cantante Ditonellapiaga, cuya actuación provocadora y divertida logró romper la sobriedad general.

Completaron el cuadro el dúo formado por el rapero Fedez, exmarido de Chiara Ferragni, y Marco Masini, que ya se perfilan como favoritos, junto al cantautor Fulminacci, quien ha defendido un tema de sonido puramente italiano y estribillo pegadizo. EFE

csv/gsm/psh

(foto)