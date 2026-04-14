El festival de Tribeca celebra 25 años y abrirá con un documental sobre Earth, Wind & Fire

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Nueva York, 14 abr (EFE).- El festival de cine de Tribeca, que cumple 25 años, abrirá el 3 de junio con el estreno de un documental sobre el grupo Earth, Wind & Fire dirigido por el músico y cineasta Questlove, seguido por un concierto, según reveló este martes la organización.

Se trata del primer anuncio del festival, que fue creado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York para ayudar a revitalizar el sur de Manhattan y está consolidado como un puntal de la industria del cine independiente, especialmente para los documentales.

El documental ‘Earth, Wind & Fire (To Be Celestial VS That’s the Weight of the World)’, producido para la plataforma HBO, analiza el legado y la influencia cultural de este grupo que fusiona pop, funk, disco y jazz, y que marcó el sonido de la década de 1970, indica un comunicado.

La banda ya protagonizó la gala de apertura de Tribeca en 2017, y la organización destacó que su retorno es ejemplo de cómo el festival «se ha convertido en un hogar para la narración en torno a la música y las actuaciones en vivo» a lo largo de las dos últimas décadas, agrega la nota.

Tras el estreno, los miembros de la banda se presentarán en un concierto en directo junto a The Roots, siguiendo la «tradición», pues habitualmente a los documentales musicales asisten sus protagonistas, que después actúan o se sientan a conversar sobre sus carreras.

Por las pantallas y los escenarios del festival han pasado estrellas de la talla de David Bowie, Aretha Franklin, Taylor Swift, Carlos Santanna, Metallica, Jennifer Lopez o Cyndi Lauper.

El festival de Tribeca, cofundado por el actor Robert DeNiro, ha evolucionado en los últimos años más allá del cine y abarca proyectos de televisión, música, audio, videojuegos y obras inmersivas llegadas de todas las partes del mundo y que buscan su hueco en el escaparate de Nueva York. EFE

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