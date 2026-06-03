El festival DEMO2026 explora en Nueva York la IA como herramienta y objeto de debate

3 minutos

Nueva York, 3 jun (EFE).- El festival de arte, diseño y tecnología DEMO2026 arrancó este miércoles en la recién ampliada sede del New Museum de Nueva York, una cita organizada por su incubadora, NEW INC, que este año explora la inteligencia artificial (IA) tanto desde la experimentación práctica como desde la reflexión crítica mediante talleres, charlas y exposiciones.

El encuentro, que se extenderá hasta el 5 de junio y mantendrá sus muestras abiertas hasta el día 10, congrega este año a 39 miembros de la comunidad creativa bajo un enfoque que conecta ciencia, arquitectura, tecnología y arte.

La subdirectora interina de NEW INC, Rachell Morillo, explicó a EFE que la jornada inaugural ha sido un éxito, logrando el lleno absoluto tanto en las conferencias como en el primer taller práctico. En esta sesión, los asistentes utilizaron el software de inteligencia artificial (IA) «Fuser» e impresoras 3D para diseñar y fabricar llaveros personalizados.

El perfil de los participantes en esta primera actividad destacó por su diversidad generacional, atrayendo desde artistas jóvenes hasta jubilados. La creadora a cargo del taller señaló a EFE que el objetivo central era familiarizar a personas de distintas disciplinas y edades con estas herramientas.

Para asistir solo se requería un ordenador, ya que no era necesaria experiencia previa en dibujo, escultura o diseño; mediante modelos de IA generativa como Gemini, los usuarios pudieron moldear sus piezas utilizando únicamente palabras.

Respecto al papel de la IA en la actual edición, Morillo matizó a EFE que, más que un incremento cuantitativo de creadores que la emplean, lo que se observa en la incubadora es una profunda postura crítica.

«Definitivamente es un tema candente. Contamos con artistas interesados en explorarla, pero también con creadores que mantienen una visión muy crítica hacia ella. Funcionamos como un espacio para albergar esas conversaciones y experimentar, analizando las implicaciones políticas y sociales de su uso», señaló la directiva.

Un ejemplo de este enfoque es la muestra interactiva ‘Ancestral Intelligence Network: Echolocation’ (Red de Inteligencia Ancestral: Ecolocación), de la artista Jazsalyn. Se trata de un proyecto en 3D basado en la web que mapea datos de lo que define como «inteligencia ancestral».

Tras seis años de investigación, Jazsalyn conceptualiza este término como los sistemas dinámicos de conocimiento, filosofías y tradiciones transmitidas de generación en generación dentro de las comunidades indígenas y sus diásporas.

«Me hacía muchas preguntas sobre el concepto de inteligencia y cómo este no se limita a la esfera humana, sino que está interconectado con otras especies», detalló la artista a EFE.

Su propuesta visual se materializa en un videojuego que sumerge al espectador en un paisaje interactivo; este se transforma y «florece» a medida que el público responde a distintas preguntas, activando fragmentos de audio basados en entrevistas con expertos.

El programa de DEMO2026 continuará durante los próximos dos días con ponencias dedicadas a las ciencias creativas, la arquitectura social y los estudios cooperativos. Asimismo, ofrecerá conciertos que incluirán proyecciones de los artistas Daryl Brown y Kelsey Lu, antes de la clausura este viernes. EFE

syr/jco/nvm

(foto)