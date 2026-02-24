El gasto global en defensa subió un 2,5 % en 2025 por la mayor rivalidad entre potencias

4 minutos

Judith Mora

Londres, 24 feb (EFE).- La inversión mundial en defensa creció un 2,5 % en 2025, hasta los 2,63 billones de dólares, indicó este martes el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, en inglés) al presentar su informe anual Balance Militar 2026.

Como proporción del producto interior bruto (PIB) global, el gasto pasó del 1,89 % al 2,01 %, impulsado, según el estudio, «por la competencia entre grandes potencias y los conflictos prolongados», incluida la guerra en Ucrania.

De acuerdo con los expertos, de cara al futuro Europa y muchos países de Asia se verán obligados a adaptarse «a la menor disposición de Estados Unidos a asumir toda la carga de seguridad», mientras Rusia y China consolidan su capacidad militar «en un contexto de rivalidad estratégica sostenida».

EE.UU. y Europa versus Rusia

EE.UU. encabezó el gasto mundial en defensa en 2025 con un presupuesto de 968.000 millones de dólares, un 3,5 % más que en 2024, si bien el aumento fue moderado «por su cambio de enfoque hacia la defensa del territorio nacional y la exigencia de un mayor reparto del peso con sus aliados», explicó el director del IISS, Bastian Giegerich.

En Europa, la inversión en defensa alcanzó «niveles récord» antes incluso del compromiso adoptado el pasado junio de destinar a ese apartado el 5 % del PIB para 2035, señaló Giegerich.

Así, el continente representó más del 21 % del total mundial en 2025, o 563.000 millones de dólares, frente a un 17 % en 2022.

El crecimiento del gasto fue impulsado por Alemania, que invirtió unos 107.000 millones de dólares, seguida del Reino Unido, con 94.300 millones; Francia, 70.000 millones; Italia, 40.100 millones de dólares, y Polonia, que gastó 33.200 millones.

De acuerdo con el prestigioso centro de estudios con sede en Londres, Rusia destinó el año pasado unos 186.000 millones de dólares a defensa, equivalentes al 7,3 % del PIB, frente al 6,7 % del año anterior.

Aunque su gasto creció solo un 3 % en términos reales -muy por debajo del 56,9 % registrado en 2024-, desde 2021 «se ha triplicado».

Giegerich constató que la guerra sigue imponiendo costes importantes a Moscú, pero el banco central ha logrado «mantener operativa la maquinaria bélica».

«Hay pocos indicios de que Rusia pierda fuerza en su quinto año de conflicto (con Ucrania), y la amenaza para el continente está creciendo», aseguró.

Ruben Stewart, experto en guerra terrestre, dijo a EFE que Europa «dispone de fuerzas suficientes, en términos numéricos, para hacer frente a Rusia», pero «la falta de coordinación política limita su autonomía operativa».

China, en ascenso

Según el informe, China concentró en 2025 casi el 44 % del gasto militar regional en Asia, frente al 37 % de promedio entre 2010 y 2020, y su exhibición militar del pasado septiembre confirmó por primera vez la tríada nuclear del Ejército Popular de Liberación (EPL).

Henry Boyd, analista de capacidades militares y evaluación de datos, dijo a EFE que la potencia asiática inicia su próximo plan quinquenal de defensa con miras al «adelantamiento tecnológico», frente a la fase anterior, centrada en alcanzar a EE.UU.

Según Boyd, China afianzará su liderazgo «invirtiendo muy intensamente en sistemas no tripulados en todos los dominios: aéreo, marítimo y terrestre».

Con todo, el país presenta debilidades sobre todo en cuanto al personal militar. «No está claro cuánto progreso se ha logrado para mejorar la capacidad de los oficiales y mandos para cumplir plenamente sus funciones», declaró.

El IISS también reveló que el gasto regional en Oriente Medio alcanzó 219.000 millones de dólares en 2025, con Israel y Argelia a la cabeza, mientras que Irán vio degradadas algunas de sus capacidades tras las intervenciones de Israel y Estados Unidos. EFE

