El gobernador de California planea endurecer las normas de la IA antes de dejar el cargo

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Los Ángeles (EE. UU.), 17 sep (EFE).- El gobernador de California, Gavin Newsom, ha asegurado este jueves en declaraciones a Politico que planea tomar medidas de seguridad de la inteligencia artificial (IA) antes de dejar el cargo en enero tras las elecciones de noviembre.

Si bien por el momento no se ha definido el camino exacto, sus planes podrían adoptar la forma de una sesión especial, una acción ejecutiva o medidas tomadas por los organismos estatales en virtud de su autoridad actual.

El mandatario del Estado Dorado ha dejado abiertas todas las opciones para frenar los riesgos potenciales de esta tecnología.

«¿Hay alguna iniciativa legislativa? ¿Existe un marco para una sesión especial al respecto? ¿Hay alguna acción ejecutiva?», se ha preguntado Newsom, quien ha añadido que también evalúa «la autoridad dentro de las agencias existentes que tienen facultades de supervisión basadas en leyes, normas y reglamentos», de acuerdo con el periódico.

California se ha situado a la vanguardia en materia de regulación de la inteligencia artificial con la implementación de pioneras medidas.

El estado lideró un proyecto en 2024 para abordar temas como las ultrafalsificaciones (deepfakes), las marcas de agua digitales, la infancia y los trabajadores.

Además promulgó una medida pionera para exigir que las mayores empresas de IA divulguen públicamente sus protocolos de seguridad y firmó dos proyectos de ley para proteger la imagen digital de los artistas del uso de las actuaciones generadas por IA.

El estado cuenta con la Ley de Transparencia de IA que exige el uso de marcas de agua en contenidos de esta tecnología y obliga a las empresas a ofrecer herramientas de detección y avisos informativos. EFE

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