El gobernador de Sinaloa, acusado de nexos con el narcotráfico, tiene protección policial

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Ciudad de México, 13 may (EFE).- El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha, a quien Estados Unidos acusa de nexos con el narcotráfico, cuenta con un dispositivo de protección policial para garantizar su seguridad, confirmó este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum, quien defendió la legitimidad de su elección, en 2021.

«Se protege su vida como se protege la vida de cualquier persona que pudiera tener algún riesgo», explicó en conferencia de prensa Sheinbaum, quien detalló que Rocha, quien disfruta de un permiso temporal, solicitó una protección que finalmente le ha sido otorgada tras un análisis de riesgo.

Rocha Moya pidió una licencia temporal del cargo después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. vinculara a funcionarios de alto nivel de su gobierno con el tráfico de armas y drogas, y vínculos con Los Chapitos, una facción del cartel de Sinaloa.

Según la acusación, los implicados habrían protegido operaciones del cartel, facilitando información sensible y permitiendo el transporte de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios.

Saliendo al paso de las acusaciones contra el gobernador, Sheinbaum defendió la legitimidad de su elección en 2021, al asegurar que no existieron denuncias de violencia o de intervención del crimen que justificaran la anulación de los comicios.

«La elección se validó», recalcó la presidenta, quien recordó que el Tribunal Electoral confirmó el triunfo de Rocha, quien al igual que Sheinbaum pertenece al partido Morena.

Según han publicado medios mexicanos, la Fiscalía General de la República (FGR) ha reactivado investigaciones relacionadas con la presunta intervención del cartel de Sinaloa en las elecciones de 2021 en ese estado del noroeste de México con fuerte presencia del crimen organizado.

De acuerdo a esas informaciones, la Fiscalía de Asuntos Internacionales ha solicitado información a las autoridades estadounidenses respecto a supuestos vínculos de Rocha Moya con la facción de Los Chapitos. EFE

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