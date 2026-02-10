El Gobierno de Venezuela desmiente el envío de crudo a Israel

2 minutos

Caracas, 10 feb (EFE).- El ministro de Comunicación de Venezuela, Miguel Ángel Pérez Pirela, desmintió este martes el envío de crudo a Israel, luego de que varios medios difundieran la información citando a Bloomberg en medio de un contexto en el que el país ha dado indicios de apertura al capital extranjero por la venta de crudo.

En Telegram, Pirela compartió una imagen con el titular de Bloomberg con un letrero rojo que dice «fake (falso)», sin añadir más comentarios al respecto.

Según Bloomberg, el cargamento estaba siendo transportado por el conglomerado de Israel Bazan Group y era el primer envío «en años» de Venezuela a este país, con el que rompió relaciones en 2009.

Luego de la captura del presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos, el Parlamento aprobó una reforma a la ley de hidrocarburos que fue propuesta por la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para dejar el control estatal y buscar inversiones privadas y capital extranjero en el sector petrolero.

Hasta antes de la captura de Maduro, el principal país receptor de crudo venezolano era China. Sin embargo, Washington ha anunciado acuerdos con Caracas por la venta de petróleo.

Desde que el difunto presidente Hugo Chávez rompió relaciones diplomáticas con Israel en el marco de la ‘Operación Plomo Fundido’ en Gaza (2008-2009), Venezuela se convirtió en uno de los países con críticas más severas con las políticas israelíes hacia los palestinos y en materia exterior dentro de la región de Oriente Medio.

Mientras, la líder opositora venezolana María Corina Machado se ha pronunciado repetidamente a favor de la ofensiva israelí en Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y ha mencionando incluso su intención de establecer una embajada en Jerusalén si alcanza el poder. EFE

bam/sc/sbb