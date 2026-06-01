El Gobierno español pone fin a parte del plan anticrisis por la guerra en Irán

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El Gobierno español puso fin este lunes a una parte de las ayudas anticrisis puestas en marcha en marzo para limitar las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio sobre el bolsillo de los hogares, debido a la moderación de la inflación.

En concreto, el IVA sobre el gas y la electricidad, que se había reducido del 21% al 10% para contener la subida de los precios de la energía para los contribuyentes, vuelve a su nivel inicial.

En cambio, la reducción del IVA sobre los combustibles, también del 21% al 10%, se mantiene tal cual.

Otras medidas incluidas en el plan de emergencia seguirán aplicándose hasta finales de mes, en particular las ayudas a los agricultores y a los transportistas.

El paquete de emergencia de 5.000 millones de euros (5.824 millones de dólares) aprobado por el Parlamento debe permanecer en vigor hasta el 30 de junio, pero una cláusula preveía la retirada anticipada de ciertas medidas si los precios de la energía a nivel nacional se estabilizaban en abril.

Y así ha sido: la inflación en su conjunto se ralentizó hasta el 3,2%, frente al 3,4% de marzo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En mayo, la subida de los precios se mantuvo al mismo nivel que el mes de abril, según el INE.

En un contexto internacional tenso, el Gobierno del socialista Pedro Sánchez teme una desaceleración de la economía nacional, la cuarta de la zona euro y una de las más dinámicas de Europa.

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