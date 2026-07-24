El Gobierno indio pide 24 horas al movimiento “Cucarachas” para satisfacer sus demandas

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Nueva Delhi, 24 jul (EFE).- El Gobierno indio pidió este viernes plazo hasta mañana para responder a la exigencia de dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, tras una reunión con el movimiento juvenil Cockroach Janata Party (CJP), conocido como “Cucarachas”, que lidera protestas por filtraciones e irregularidades en exámenes oficiales.

“El Gobierno ha pedido tiempo hasta mañana por la tarde sobre nuestra demanda de renuncia de Dharmendra Pradhan. Esperamos que lo destituya pronto”, afirmó el portavoz nacional del CJP, Ashutosh Ranka, al término del encuentro, según declaraciones difundidas por la agencia ANI.

La reunión tuvo lugar en el Constitution Club of India, en Nueva Delhi, una sede neutral solicitada por los manifestantes después de rechazar nuevos contactos en la residencia de un ministro.

En el encuentro participaron, por parte del Gobierno, el ministro de Sanidad, J.P. Nadda, y el ministro del Despacho del Primer Ministro, Jitendra Singh.

El CJP estuvo representado por sus portavoces Saurav Das y Ashutosh Ranka.

Das aseguró que el movimiento presentó al Ejecutivo tres demandas principales, la dimisión o destitución de Pradhan, compensaciones para las familias de aspirantes al NEET que murieron por suicidio y la retirada de denuncias o causas legales contra estudiantes que participaron en las protestas.

El portavoz afirmó que el Gobierno mostró una respuesta positiva y aceptó “en principio” las demandas de compensación y retirada de casos contra estudiantes, además de una garantía por escrito de que no se abrirán nuevas causas contra manifestantes pacíficos.

La exigencia sobre Pradhan, sin embargo, sigue siendo el principal punto de bloqueo.

Fuentes gubernamentales citadas por la cadena india NDTV aseguraron, no obstante, que la renuncia de Pradhan “no está sobre la mesa” y que el Ejecutivo respalda al ministro, mientras prepara medidas para corregir fallos en la Agencia Nacional de Pruebas y actuar contra redes implicadas en filtraciones.

El Gobierno del primer ministro indio, Narendra Modi, ha intentado contener la crisis con promesas de tribunales especiales para acelerar los procesos por filtraciones de exámenes y una futura ley con castigos más severos contra los responsables.

El CJP responsabiliza políticamente a Pradhan de las filtraciones e irregularidades denunciadas en exámenes como el NEET-UG, la prueba nacional de acceso a Medicina y una de las más competitivas del país.

En la India, estos exámenes son importantes porque millones de jóvenes compiten cada año por plazas universitarias y empleos públicos, vistos por muchas familias como una de las principales vías de movilidad social. EFE

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(foto)(vídeo)