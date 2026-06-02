El gobierno Trump accede a congelar el fondo para indemnizar a sus aliados

afp_tickers

2 minutos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acatará un fallo que congela temporalmente un fondo de indemnización creado por el gobierno de Donald Trump para supuestamente combatir la politización de la justicia, pero que sus críticos denuncian como un mecanismo discrecional para favorecer a aliados.

El Departamento de Justicia anunció el 18 de mayo la creación de ese fondo de 1.800 millones de dólares con el que el gobierno dice querer compensar a quienes sufrieron persecución judicial (‘lawfare’) durante el mandato de su predecesor, el demócrata Joe Biden.

Pero los opositores sostienen que el fondo no tiene una base jurídica clara, cuenta con escasa supervisión y podría utilizarse para recompensar a leales, incluidas personas condenadas por el asalto al Capitolio en 2021.

La jueza federal Leonie Brinkema, de Alexandria, prohibió al gobierno operar el fondo antes de una audiencia judicial prevista para el 12 de junio.

El Departamento de Justicia expresó su «profundo desacuerdo» con la decisión, pero aseguró este lunes que la «respetará».

Este anuncio llega en momentos en que numerosos medios estadounidenses informan que el gobierno pretende abandonar el proyecto del fondo, que ha sido criticado por la oposición pero también por miembros del Partido Republicano.

El fondo fue creado como parte de un acuerdo extraordinario en la demanda civil de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos por la filtración de sus declaraciones de impuestos.

La orden judicial de congelarlo responde a una demanda presentada por Andrew Floyd, un exfiscal federal que investigó y procesó a los acusados por el asalto al Capitolio, y a Jonathan Caravello, un profesor de California detenido cuando se manifestaba contra una redada antimigratoria.

Los demandantes argumentaron que el fondo podía llevar a una colusión entre Trump y su gobierno, «sin autorización del Congreso, sin base legal y sin rendición de cuentas».

cl/msp/mel/nn