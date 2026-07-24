El Indomet advierte de escasas lluvias y calor intenso por incidencia del polvo del Sahara

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Santo Domingo, 24 jul (EFE).- La República Dominicana registrará este viernes un ambiente mayormente seco y caluroso debido a la presencia de una concentración de polvo del Sahara, que variará de moderada a ligeramente fuerte, informó Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Las condiciones favorecerán un cielo opaco, con escasa nubosidad, abundante radiación solar y pocas precipitaciones. No obstante, durante la tarde podrían producirse chubascos aislados sobre localidades de Hato Mayor, Monte Plata, el sur de Santiago, San Juan y Santiago Rodríguez.

El Indomet indicó que las temperaturas continuarán elevadas por la temporada de verano, la presencia del polvo sahariano y el viento predominante del sureste.

Ante estas condiciones, recomendó ingerir suficiente agua, vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Asimismo, advirtió que los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son los grupos más vulnerables a las altas temperaturas.

Por otra parte, el organismo informó que la tormenta tropical Bertha se debilitó a depresión tropical y posteriormente se disipó como un sistema de baja presión.EFE

mf