El izquierdista Cepeda vota a la espera de lograr la remontada en elecciones colombianas

Compartir

1 minuto

Bogotá, 21 jun (EFE).- El senador Iván Cepeda, candidato presidencial del izquierdista Pacto Histórico, votó este domingo en Bogotá a la espera de lograr la remontada en la segunda vuelta de las elecciones colombianas, en las que compite con el ultraderechista Abelardo de la Espriella por suceder a Gustavo Petro en la Presidencia.

El candidato oficialista llegó al puesto de votación entre arengas de sus seguidores y acompañado de algunos de sus principales aliados, como la exministra Susana Muhamad y la senadora María José Pizarro, su jefa de debate. EFE

enb/jga/cpy

(foto)(video)