El juez de caso estatal de Mangione le cita el 16 de junio tras una audiencia confidencial

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Nueva York, 3 jun (EFE).- El juez del caso estatal de Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian ​Thompson, le citó para el 16 de junio tras celebrar este miércoles una audiencia a puerta cerrada.

Mangione compareció ante el magistrado encargado del caso, Gregory Carro, por videoconferencia en una sesión confidencial que el acusado había solicitado, según explicaron los medios presentes en la corte.

«El acusado estaba presente, sus abogados estaban presentes, la acusación estaba presente. A petición de la defensa, ese procedimiento se ha declarado secreto por el momento», dijo el magistrado, según explicó el periodista Erik Uebelacker en un mensaje en X.

Consultada por EFE, la defensa de Mangione no dio detalles sobre las razones para que esta audiencia fuese secreta.

La prensa que asistió al tribunal denunció no haber podido entrar en la sesión, como sí ocurre mayoritariamente en los tribunales de Nueva York y de Estados Unidos.

Carro convocó una nueva audiencia para el 16 de junio, esta vez presencial, e invitó a los medios a asistir.

En la última audiencia de su caso estatal, el magistrado admitió el arma y el cuaderno incautados durante el registro al acusado como pruebas en el juicio, pero descartó varios objetos encontrados en el momento de su arresto en Pensilvania.

El juez aceptó así parte de la petición de la defensa de Mangione para desestimar algunas de las pruebas halladas cuando lo detuvieron en un McDonald’s en Pensilvania.

Carro concluyó que el registro de la policía se produjo sin permiso judicial y sin que pudiera justificarse como parte normal de una detención, por lo que fue ilegal.

Sin embargo, mantuvo el cuaderno rojo y los escritos inculpatorios como una de las evidencias del caso.

Mangione, que se declaró inocente y está detenido en una cárcel federal de Nueva York, enfrenta cargos federales y estatales.

Hace unas semanas, el juez Carro fijó el inicio del juicio del caso estatal para el 8 de septiembre de este año.

Está previsto que se celebre una audiencia del caso federal sobre el proceso de selección del jurado el próximo 15 de junio, un día antes de la audiencia convocada hoy por el juez Carro. EFE

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