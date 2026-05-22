El Kremlin acusa a Kiev de cometer «crimen monstruoso» por ataque a residencia estudiantil
Moscú, 22 may (EFE).- El Kremlin acusó este viernes a Kiev de cometer un «crimen monstruoso» por atacar una residencia de estudiantes en la región ucraniana de Lugansk, anexionada por Rusia en 2022, donde murieron varias personas.
«Un crimen monstruoso. Los responsables de este crimen deben ser castigados. En definitiva, el régimen de Kiev debe ser castigado», señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. EFE
